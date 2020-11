Ecos de un éxito reivindicatorio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Australia le ganó a Nueva Zelanda, alcanzando el quinto triunfo en una década. Pero fundamentalmente, cambiando de manera rotunda la imagen dejada una semana atrás en Sydney.

La victoria alcanzada por Australia ante Nueva Zelanda, por 24 a 22, en el Suncorp Stadium de Brisbane, no solo insertó una dosis de especial expectativa al Rugby Championship 2020, sino que además otorgó una imprescindible cuota de confianza al plantel ganador.

Porque todos saben que los Wallabies, tras haber cumplido una prometedora producción en el primer match de la Bledisloe Cup 2020, igualando en 16 tantos en Wellington, recibieron dos duros golpes consecutivos.

Primero, cayendo por 27 a 7 una semana después en el Eden Park de Auckland; para luego sufrir una "humillante" caída por 43 a 5 en Sydney (la mayor diferencia histórica entre ambos), en el encuentro que marcó el inicio del ahora Tri Nations, además de permitir que los All Blacks se quedasen una vez más con el emblemático trofeo que anualmente disputan los vecinos del Mar de Tasmania.

Por ende, el triunfo Wallabie de este sábado, es una reconfortante muestra que bajo la conducción del neozelandés Dave Rennie, el remozado plantel posee argumentos que asoman válidos como para ilusionarse en un futuro promisorio.

A la hora del análisis, vale comenzar con lo expresado por Ian Foster, quien para este match, decidió implementar varias modificaciones, permitiendo la rotación del poderoso plantel disponible.

* "Está claro que no vinimos aquí para perder: aprendimos que el test match tiene mucho que ver con el hambre y hoy los Wallabies tenían más hambre. Estoy orgulloso de la forma en que aguantamos, mantuvimos la cabeza y pudimos sacar ventaja en algunas situaciones, pero tenemos que mantener nuestra disciplina y no podemos darnos el lujo de cometer penales en ese último cuarto de hora, particularmente contra un equipo que no iba a sumar puntos en ese lugar del campo de juego".

* "Hoy no pudimos responder... Con respecto a los viajes y las restricciones impuestas por la pandemia, dije antes que teníamos un plan al respecto y que no habría excusas: créanme, no las habrá", enfatizó.

Por su parte el capitán de los All Blacks, Sam Cane, habló más o menos por la misma senda que su entrenador.

* "El partido perdió forma con las tarjetas rojas y amarillas. Australia se adaptó muy bien a esto y controló el partido a través de su pack de forwards y muchos kicks del nueve. Estuvimos demasiado pasivos en defensa", aseveró.

* "Es un baño de realidad. Tendremos que analizar detenidamente el partido en la semana ya que hay mucho para mejorar. Realmente lamentamos mucho la derrota y es increíble lo que puede hacer el deporte en una semana", concluyó quien fuera una de las figuras del equipo.

Ahora, Nueva Zelanda afrontará una exigente semana de trabajo, preparando el partido que el próximo sábado protagonizarán ante Argentina, que de este modo hará su debut en la competición organizada por Sanzaar, que esta vez no cuenta con la participación de Sudáfrica.

Posiciones

Transcurridas las dos fechas iniciales, el Rugby Championship 2020 es liderado por Nueva Zelanda, con 6 puntos (+ 36); Australia suma 4 (-36); mientras que Argentina, que aún no debutó, cierra sin unidades.

Incertidumbre

Las últimas noticias del Seis Naciones 2021 surgen del testimonio de Steve Phillips, Ceo interino de la Welsh Rugby Union, quien al ser consultado sobre el calendario del año venidero, afirma: "todo puede ser..."

La gran incógnita surge a partir de que es improbable conocer si esa versión del "Torneo de los Torneos" , realizándose a comienzos de año, podrá o no contar con la presencia de espectadores.

* "Estamos tratando de averiguar cuáles son los beneficios; estamos charlando esto actualmente. Hay superposición con otros torneos en la temporada, así que no es nada sencillo; pero felizmente, al menos este año lo superamos. No descartamos nada: si lograron mover los Juegos Olímpicos durante un año, significa que todo es posible. La idea es encontrar la respuesta correcta y no de realizar cambios sin que te dé un beneficio".

Lo pautado, indica que el certamen debería comenzar el sábado 6 de febrero, con Italia ante Francia e Inglaterra ante Escocia. Al día siguiente, Gales recibiría a Irlanda.

Los partidos que completaron la versión 2020 se jugaron a puertas cerradas, al igual que los de la próxima Nations Cup. Phillips confirmó que las conversaciones entre los gobiernos de Gales y Reino Unido estaban en curso y dijo que las finanzas eran cruciales en ausencia de espectadores.

De allí en más, solo hay incertidumbres...