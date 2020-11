Ley Micaela en clubes: primera jornada de trabajo en el Concejo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto de ordenanza para aplicar capacitación en género se debate en comisiones. Este martes se realizó un primer encuentro con mujeres que forman parte de la vida cotidiana de los clubes. La actividad fue impulsada por la concejala Laura Mondino (FPCyS).

Este martes en el Concejo Municipal tuvo lugar la primera de una serie de jornadas de trabajo destinadas a abordar el proyecto que crea en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal el “Plan Municipal de Capacitación con perspectiva de género para clubes santafesinos” de acuerdo al marco normativo que propone la Ley Micaela. El proyecto es de autoría de la concejala Laura Mondino (Frente Progresista Cívico y Social), aunque existen dos iniciativas similares -uno de Guillermo Jerez (Barrio 88) y otro de Jorgelina Mudallel (PJ) que se unificarán para su tratamiento conjunto.

La actividad fue semipresencial y contó con la participación de los concejales Leandro González, Mercedes Benedetti, Laura Spina, Lucas Simoniello, Valeria López Delzar y Paco Garibaldi (FPCyS), Guillermo Jerez (Barrio 88) y Jorgelina Mudallel (PJ); además de jugadoras del Club Atlético Unión, representantes del Área de Género de Unión y del Àrea de la Mujer del Club Atlético Colón, integrantes de las agrupaciones Unión Feminista, Sabaleras Feministas y Gloriosa Hinchada Sabalera; del departamento de Fùtbol Femenino de la Liga Santafesina, de la comisión directiva del Club Nacional y del portal de fútbol femenino La Diez.

“Queremos construir una ordenanza participativa, que refleje las voces de todas las mujeres que forman parte activa de la vida de los clubes. En estos meses de trabajo nos hemos encontrado con que las voces de las mujeres están muy invisibilizadas y sufren distintos tipos de violencias, por eso nos parece importante que el Estado tenga herramientas para poder capacitar en temas de género”, manifestó Laura Mondino. El proyecto prevé la formación para miembros de comisiones directivas, profesores, entrenadores, preparadores físicos de las diversas disciplinas deportivas y trabajadoras y trabajadores de cada entidad.

La Ley Micaela, sancionada a nivel nacional en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana víctima de femicidio, obliga a todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres.

El proyecto local destinado a clubes tiene como objeto “concientizar y sensibilizar sobre las problemáticas actuales en materia de género y diversidad sexual como instrumento para allanar el camino hacia la desnaturalización de los estereotipos de género y a la prevención de violaciones de derechos, ya sea en el deporte o en la vida cotidiana de los clubes”. La autoridad de aplicación será la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad, en coordinación con la Dirección de Deportes.

La jornada de trabajo reunió experiencias y valoraciones de mujeres que desde hace años vienen luchando por la visibilización de su trabajo al interior de los clubes, tanto en el ámbito deportivo en sí como en las tareas dirigenciales, de formación y profesionales.

Elsa Oronado está a cargo del fútbol femenino en la Liga Santafesina y es una de las pioneras en la lucha por la visibilización de las mujeres en los clubes. “A lo largo de tantos años se me cerraron millones de puertas. Hasta el día de hoy me cuesta llegar a los dirigentes. Soy la única mujer en la Liga y no es nada fácil”, comentó.

“En los clubes los varones no pagan árbitros, no pagan cuota, tienen vestimenta, tienen espacio. Las chicas se pagan todo. Siempre luché por la igualdad de las mujeres y lo seguiré haciendo. He vuelto mil veces llorando a mi casa. Me hacían sentir que estaba para limpiar la secretaría, pero no para sentarme a la reunión. Hoy sé que la pelea no fue en vano”, dijo.

Las mujeres que tomaron la palabra insistieron en la importancia de que el Estado municipal acompañe la lucha que vienen librando y valoraron la convocatoria en el sentido de que abre puertas a reclamos históricamente silenciados. Por su parte, los concejales y concejalas se comprometieron a seguir escuchando voces para poder construir una ordenanza a la altura de las demandas de la sociedad actual.