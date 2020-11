https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perdió en el teléfono contra “Cachete” Sierra Lizardo Ponce se fue del Cantando 2020: "Se va el acomodado", ironizó El infuencer tuvo que dejar el certamen, tras perder contra el actor por un mínimo margen.

En un programa cargado de tensión, Lizardo Ponce finalmente perdió ante Agustín Cachete Sierra y debió abandonar el certamen del Cantando 2020, del Trece. Con bronca, tras conocer el resultado hizo referencia a las acusaciones que indican que estaba “acomodado” en el reality.

Las parejas sentenciadas fueron cuatro: la de Charlotte Caniggia, Cinthia Fernández y los mencionados Lizardo y Cachete Sierra. Después de someterse al duelo, el jurado salvó a la ex de Matías Defederico y a la hermana de Alexander Caniggia.

De esta manera, Cachete Sierra y Lizardo se enfrentaron en el voto telefónico. Al tratarse de dos figuras muy populares y con una gran cantidad de fans, fue una votación muy pareja. “Explotan las redes, explotó el teléfono. ¡Récord de votos hoy!”, anunció Ángel de Brito, conductor del programa junto a Laurita Fernández.

Finalmente, el conductor reveló el esperado resultado: con tan solo el 51% de los votos, Cachete Sierra fue elegido por el público para seguir en el certamen. El joven actor lo festejó con los puños apretados, feliz por seguir en el certamen. Lizardo, por su parte, se mostró muy dolido por tener que dejar el programa.

En ese sentido, agradeció por haber tenido esta oportunidad laboral y dejó un mensaje cargado de ironía: “Se va el acomodado, felicitaciones para todos. Quiero agradecer a LaFlia. Acá crecí y este año me regaló el cariño de la gente, que lo hice yo solo. Eso no me lo va a quitar nadie. Ni Charlotte ni nadie”, dijo, en referencia a su compañera de programa, quien lo acusó de estar “acomodado” en el programa por parte de la producción.

Además, le agradeció a Nacha Guevara, integrante del jurado, por la buena relación que construyeron. Y concluyó: “Le quiero agradecer de todo corazón a la gente. Los amo y gracias por todo. Dejen de votar, ya está, soy muy feliz. Gracias a toda mi familia, que me acompañó siempre”.