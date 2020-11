https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inseguridad en Santa Fe

Por un ventiluz entraron y robaron en una casa de Guadalupe

Dinero, teléfono y otros artículos electrónicos fueron las pertenencias que dos sujetos sustrajeron de un domicilio ubicado sobre calle Dorrego al 7400, a vuelta de la Comisaría 8va. Hace una semana intentaron robar y no pudieron. No hubo detenidos.

La zona donde se produjo el hecho Crédito: Captura de Pantalla - Google Street View

“No me hagas nada, llevate lo que quieras”, fueron las palabras de una vecina de barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe hacia el ladrón que tenía el interior de su vivienda mientras protagonizaba un nuevo robo en la capital provincial. La inseguridad a flor de piel que vivió la mujer fue relatada a El Litoral por un familiar cercano. “Entre las 4.30 y las 5 de este sábado, un hombre forzó un ventiluz de la casa (ubicada en Dorrego al 7400) e ingresó al inmueble. Una vez adentro, tomó pertenencias de las hijas, el teléfono celular de ella y otros artículos electrónicos”, contó el damnificado. En su testimonio, el allegado comentó que eran dos delincuentes, uno esperaba en la vereda todas las cosas que iba robando el otro. “En un momento dado fue hasta el dormitorio y ella se despertó por los ruidos”, agregó y señaló que en ese momento dijo la frase con la que inicia la nota. Cansados e indignados “Nos cansamos de llamar a la policía. Desde las 5 que estoy tratando de comunicarme y nada. El lugar queda a la vuelta de la Comisaría 8va (General Paz 7300). Nunca apareció un patrullero”, le dijo a este diario el entrevistado dejando clara su bronca por lo sucedido. En otro tramo del relato, este vecino comentó que hace unos días atrás sufrieron un intento de robo y en esa oportunidad la policía pudo detener al ladrón. “Yo creo que esto es una venganza”, afirmó. Desagradable Un dato no menor, según denunció el entrevistado a El Litoral, es que tras la huida de los ladrones, la moradora encontró rastros de orina y excremento en el garaje.