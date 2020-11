"El CAM 100 está en un nivel internacional, completamente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El renombrado proyectista nacional, con obras en diferentes ciudades del mundo, trazó una comparación entre el centenario edificio que construye la empresa santafesina y su adaptabilidad a los principales puntos del planeta.

En “la cocina” del edificio número 100 que comenzó a levantar la empresa CAM Construcciones en la esquina de Av. Alem y Alvear, hubo curiosidades. Del primero al último, los socios Arditti-Morgenstern querían tener a los mejores al frente del proyecto. Y tras varias consultas respecto del diseño, volvieron a depositar su confianza en la trayectoria del Estudio Dujovne-Hirsch.

“Además de su sabiduría profesional, tiene una calidad humana muy compatible con lo que nosotros pretendemos”, había expresado Daniel Arditti. Y fue el propio Berardo Dujovne -quien a sus 8 décadas de vida interrumpió una reunión por Zoom para realizar la entrevista- el encargado de brindar detalles del centenario edificio que CAM construye frente al Puerto de Santa Fe, con acceso a Alem, salidas rápidas hacia diferentes puntos del país, y a metros del microcentro de la capital provincial.

Sobre si este edificio es aplicable a otras ciudades importantes del mundo, Dujovne aseguró que es comparable. “Cada proyecto es un problema en sí mismo. Cuando uno elabora un proyecto, debe entender cuál es el problema a resolver y dar la mejor respuesta posible a ese problema. Entonces el proyecto en sí es único porque responde a la ubicación, la geometría del terreno, las reglamentaciones municipales y una serie de condicionantes locales que hacen que ese proyecto pueda hacerse para ese lugar. Pero de todos modos, por el nivel de calidad que se aplicó en este proyecto, está en un nivel internacional, completamente”.

Indefectiblemente, CAM decidió elevar la vara no sólo para esta mega obra sino del mercado en sí. “Cuando alguien decide elevar la vara empuja todo hacia arriba -sostiene Berardo Dujovne-. En ese sentido, la gente de CAM tiene fuerza y convicciones para hacer las cosas bien. Son de los desarrolladores de vivienda que les gusta estar orgullosos de lo que hacen, porque no es un problema únicamente de ver cómo maximizo para que me cueste lo menos posible y vender lo más caro posible, sino que ellos tienen un orgullo especial por lo que hacen y eso hace que quieran elevar la vara. Así, los resultados son buenos”.

Diseño y emplazamiento

Estilo tecnificado, transparencias, alta luminosidad y vistas impactantes son algunas de las características de diseño que persiguieron para el CAM 100. “Justamente eso se busca, por ejemplo, con cerramientos que tendrán aberturas de techo a piso. Hemos hecho algunas tomas con drone y las vistas son espectaculares, con espacios que serán muy luminosos y además está estudiada la planta de departamentos, que tiene en principio cinco unidades por piso como planta básica, pero a su vez se pueden asociar de a dos, de a tres y hasta toda la planta para generar unidades mayores a quien lo requiera. Hay una flexibilidad de armado de la planta que también hace un aporte interesante al proyecto general”, precisó el arquitecto Dujovne.





Por su entorno ribereño como atractivo natural, el proyectista ponderó al Puerto de Santa Fe como “una apuesta muy grande que se convertirá en una zona espectacular para la ciudad. Además de los edificios que se están construyendo, van mejorando las infraestructuras, los espacios públicos, los pavimentos, las calles de acceso y todo esto al lado del agua, que siempre es un atractivo muy grande”.

Perfil

Berardo Dujovne es arquitecto y actual socio del estudio junto Silvia Hirsch y María Dujovne. Han proyectado grandes obras en el país y el extranjero. En lo académico, Dujovne es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige un Posgrado de Urbanismo. Fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1984/1985 y 1996/2006).





Urbanismo y pandemia

-¿Cómo ha convivido el mundo de la arquitectura, de los proyectos y los desarrollos constructivos con la pandemia?

-En nuestro caso, gracias a mi hija arquitecta (María Dujovne), que es socia del estudio, y que pertenece a una generación mucho más conectada con la informática que lo que somos más viejos, vio que se podía venir algo así. Entonces un poco antes de que se vinieran todas las medidas restrictivas por la pandemia dejó organizado el estudio para que pudiera funcionar totalmente online. Por suerte hemos podido funcionar muy bien, estamos en plena actividad y hemos visto que se puede.