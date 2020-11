https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alcanzaría a 9.298 personas físicas Se debate este martes en Diputados el aporte extraordinario a las Grandes Fortunas

En una sesión especial de la Cámara de Diputados que se celebrará este martes, el oficialismo intentará darle impuso al proyecto que crea un aporte extraordinario a las Grandes Fortunas.



La sesión, convocada a las 12:00 también incluirá dos proyectos de temática ambiental y se sumó a último momento el Presupuesto 2021 venido en revisión del Senado luego de que el oficialismo detectara la omisión de una serie de planillas sobre obras previstas para el próximo año.

La iniciativa sobre el "Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas", que fue redactada por Carlos Heller con el patrocinio político de Máximo Kirchner, alcanza a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos y se aplicará una tasa progresiva del 2 al 3,5% de acuerdo a la capacidad patrimonial.

De acuerdo a un relevamiento de AFIP, se verían alcanzadas 9.298 personas físicas.

Con esta herramienta, el Gobierno espera recaudar $ 307.000 millones (cerca de un punto porcentual del PBI) que destinará a distintos fines: el 20% para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20% para las pymes, 15% para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20% a becas Progresar y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.

Según quedó estipulado en el dictamen, no se gravarán las tenencias de personas no residentes en el país, y el poarte obligatorio regirá desde la sanción de la ley (y no al 31 de diciembre de 2019 como estaba previsto originalmente).

