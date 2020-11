Biden amplía su gabinete con veteranos en puestos claves de la Casa Blanca

El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, avanza en la formación de un equipo diverso de gobierno y este martes anunció a nueve allegados de su campaña para puestos claves en la Casa Blanca, casi una semana después de haber nombrado a su jefe de gabinete.



"Estados Unidos enfrenta grandes desafíos y ellos aportan perspectivas diversas y un compromiso compartido para hacer frente a estos desafíos y construir un país más fuerte y unido", manifestó hoy Biden en un comunicado.



Mientras el presidente saliente, Donald Trump, continúa desafiando los resultados de las elecciones del 3 de noviembre y se niega a concederle la victoria, Biden comenzó con los primeros nombramientos entre los cientos que designará en los próximos meses.



Entre ellos se incluye a su director de campaña, Jen O'Malley Dillon, quien será jefe adjunto de gabinete, un hombre de 44 años que estará bajo las órdenes del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, a quien Biden nombró la semana pasada, informó la agencia de noticias AFP.



Veterano con labor en siete campañas presidenciales, O'Malley Dillon se desempeñó ya como subdirector del exitoso proceso que llevó a la reelección de Barack Obama en 2012.



Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk