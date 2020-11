Aprobaron el primer test casero para detectar coronavirus

​El kit, de la compañía Lucira Health, es una prueba molecular de un solo uso que funciona de la siguiente manera: la persona se toma la muestra con hisopo nasal y la lectura del resultado es un led luminoso en el dispositivo de lectura, que indica positivo o negativo.

En Argentina, por el momento, no hay ninguna prueba hogareña para detectar el Covid-19. Los únicos autotest autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) son para la diabetes y el embarazo.

Respecto al novedoso producto estadounidense, la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) prende algunas alarmas, ya que “hay que tener en cuenta que el Covid-19 contagia” y, por lo tanto, “las consecuencias de su mal uso son graves”.

También recuerda que los test rápidos para Covid-19 que actualmente hay en Argentina no son productos de venta libre. Por lo tanto, es ilegal ofrecerlos en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, a través de sitios Web o redes sociales.

“Los test rápidos sólo pueden ser ofrecidos por laboratorios clínicos. Se necesitan profesionales especializados y condiciones e instalaciones adecuadas. El resultado solo es válido si está avalado por un bioquímico”, subrayan desde CALAB.

