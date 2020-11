https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La imagen recorrió el país El gobierno de Santiago del Estero desmiente al padre que cargó a su hija enferma

El gobierno santiagueño salió a desmentir la versión de Diego Jiménez, que dijo que tuvo que caminar cinco kilómetros con su hija enferma en brazos para ingresar a su provincia. "El hombre no quiso esperar la autorización del Comité de Emergencia y se largó a cruzar el control caminando. Caminó 70 metros y se sentó en el banco de un kiosco", aseguró el ministro de Gobierno, Marcelo Barbur.

Barbur detalló que el matrimonio, que venía de Tucumán de hacer controlar a su hija enferma de cáncer, circulaba "en un auto alquilado por la Municipalidad de Las Termas. Cuando se los detiene en el control, no tenían la documentación correspondiente" del vehículo. Ahí se tuvo que pedir autorización al Comité de Emergencia.

El ministro de Gobierno santiagueño explicó que, en estos casos, "normalmente lo que se hace es consultar con el Comité de Emergencia (COE) y aseguró que "a los 20 minutos ya estaba la autorización, porque la consulta es inmediata. Cuando el COE emitió la autorización, ellos ya habían ingresado caminando ".

Barbur expresó que "todas las provincias tienen su protocolo y eso tenemos que cumplirlo", tras lo cual consideró que "lo correcto es que esa familia debería haber sacado el salvoconducto de salud. La provincia tiene ese sistema en caso de personas que se trasladan a otras provincias por alguna patología. Es lo que permite circular con rapidez para que no los retengan. Ellos carecían de eso".

"Cuando salieron a la mañana (hacia Tucumán) no mostraron ningún tipo de documentación y cuando volvieron, no tenían registrado por qué se habían retirado de la provincia", agregó el ministro de Gobierno. "La policía no tiene conocimientos médicos como para hacer un diagnóstico en los puestos; la policía consulta al Comité de Emergencia y en menos de 20 minutos se autoriza el ingreso", remarcó.