Después de blanquear su relación con el artista, la modelo habló sobre la posibilidad de convertirse en padres.

No es sarasa En pareja con Emanuel Ortega, Julieta Prandi "no descarta" la posibilidad de volver a ser mamá

Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus muchas parejas terminaron y otras florecieron románticamente, y este fue el caso de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes iniciaron su relación y son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo.

En diálogo con "Implacables" de El Nueve, la modelo habló de su presente laboral y el duro trabajo que está llevando a cabo: “Estoy muy bien, trabajando muchísimo, feliz con 'Sarasa' y somos el programa más escuchado de la tarde”.

Al ser consultada por la posibilidad de hacer otra temporada de teatro en Villa Carlos Paz, Prandi fue contundente: “Primero estoy con la radio. Tengo vacaciones, pero no dos meses y medio. Y no sé sí en este momento tengo ganas de que me lleve tanto tiempo y lejos. Es irte y dejar a los tuyos. No me da”.

“Estoy muy bien. Muy linda pareja. El es un amor, re tranquilo, perfil bajo”, manifestó la mamá de Rocco y Mateo sobre su romance con Ortega.

“¿Cómo empezaron a conocerse?”, quiso saber el movilero, a lo que la modelo indicó: “No voy a contar todos los detalles. Si nos conocimos a través de las redes, pero después fluyó todo y hablamos por teléfono mucho”. También fue consultada sobre si hay convivencia o planes de agrandar la familia: “Cuando uno está en pareja no descarta nada. ¿Ser madre nuevamente? No me lo planteé”.