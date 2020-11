https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.11.2020 - Última actualización - 16:30

15:53

Ganó el Premio Sur "Los sonámbulos" será la película argentina candidata a los Oscar 2021

“Los sonámbulos”, de Paula Hernández, obtuvo este martes por la tarde en una breve y veloz ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en los jardines del porteño Museo Larreta, el Premio Sur a la mejor película y, además, la representación local para pugnar por un Oscar.

El filme de Hernández, que acumulaba 14 nominaciones, ratificó su posición al obtener otros cuatro lauros: el de mejor dirección, mejor música original (Pedro Onetto), mejor diseño de vestuario (Mónica Toschi) y mejor maquillaje y caracterización (Ángela Garacija).

Con protagónicos de Érica Rivas, Marilú Marini, Luis Ziembrowsky y Daniel Hendler y el antecedente de haber logrado el premio a la Mejor Ficción en la 41era. edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, es el sexto largometraje de Hernández quien con “Las siamesas” (2020) toma parte en la Selección Oficial Fuera de Competencia del Festival de Mar del Plata en curso.

Con igual cantidad de distinciones que “Los sonámbulos” en los Sur se ubicó “Las buenas intenciones”, ópera prima de Ana García Blaya, que además de ser reconocida en ese rubro también se anotó por el guión original de la realizadora, en las revelaciones (Amanda Minujín y Sebastián Arzeno) y actor de reparto (Sebastián Arzeno).

Por detrás de las dos mujeres que acapararon premios en la entrega que fue inaugurada por el ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro y conducida a ritmo febril (menos de media hora) por Gabriela Radice, destacaron los reconocimientos a las actuaciones de Graciela Borges en “El cuento de las comadrejas” y Gustavo Garzón en "Sueño de Florianópolis", que respectivamente se impusieron en los roles protagónicos.

La singular decisión de la Academia de proponer una gala presencial en el contexto pandémico no tuvo mucha convocatoria y apenas Juan Vera, Sebastian Schindel e Iair Said, ganador por su documental “Flora no es un canto a la vida”, se hicieron presentes en el predio del barrio de Belgrano.

Ganadores de los Premios Sur edición 2019:

PELÍCULA DE FICCIÓN: “Los sonámbulos” de Paula Hernández.

DIRECCIÓN: Paula Hernández por “Los sonámbulos”.

ACTRIZ PROTAGÓNICA: Graciela Borges por “El cuento de las comadrejas”.

ACTOR PROTAGÓNICO: Gustavo Garzón por "Sueño de Florianópolis".

ÓPERA PRIMA: “Las buenas intenciones” dirigida por Ana García Blaya.

GUIÓN ORIGINAL: Ana García Blaya por “Las buenas intenciones”.

ACTRIZ DE REPARTO: Verónica Llinás por “La odisea de los giles”.

ACTOR DE REPARTO: Sebastián Arzeno por “Las buenas intenciones”.

REVELACIÓN FEMENINA: Amanda Minujín por “Las buenas intenciones”.

REVELACIÓN MASCULINA: Sebastián Arzeno por “Las buenas intenciones”

GUIÓN ADAPTADO: Arauco Hernández, Martín Mauregui y Federico Veiroj por “Así habló el cambista” basada en la novela "Así habló el cambista" de Juan E. Gruber.

DIRECCIÓN DE ARTE: Laura Caligiuri por “Muere, Monstruo, Muere”.

MÚSICA ORIGINAL: Pedro Onetto por “Los sonámbulos”.

VESTUARIO: Mónica Toschi por “Los sonámbulos”.

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: Ángela Garacija por “Los sonámbulos”.

FOTOGRAFÍA: Julián Apezteguía y Manuel Rebella por “Muere, Monstruo, Muere”.

PELÍCULA DOCUMENTAL: “Flora no es un canto a la vida” dirigida por Iair Said.

SONIDO: José Luis Díaz por “El cuento de las comadrejas”.

MONTAJE: Andrés Estrada por “Muere, Monstruo, Muere”.