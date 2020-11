Piden que The Mandalorian despida a Gina Carano por sus polémicos tweets

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hashtag #FireGinaCarano se esparció por redes sociales tras la emisión del episodio más reciente de la serie.

La semana pasada Disney Plus presentó un nuevo episodio de The Mandalorian que, además de contemplar más apariciones de Baby Yoda, incluyó el regreso de Greef Karga y Cara Dune, dos personajes que debutaron en la primera temporada de la serie y son interpretados por Carl Weathers y Gina Carano, respectivamente.

Pero, más allá de las anécdotas y puntos de la trama que dejó la historia, el capítulo titulado “The Siege” revivió una disputa en redes sociales. Después de todo, tras el estreno del episodio, el hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) volvió a aparecer en Twitter.

“Es realmente repugnante cómo John Boyega y Kelly Marie Tran fueron brutalmente atacados por personas racistas y sexistas, lo que resultó en roles reducidos y cero apoyo de Disney, y Gina Carano obtiene un papel importante al asociarse con esas mismas personas.#FireGinaCarano”, expresó otro tuitero. Pese a que dicho hashtag volvió a aparecer durante el fin de semana, las criticas contra Carano no son nuevas.

Previamente, según reporta Insider, Carano escribió “beep / bop / boop” junto a su nombre en Twitter y, como en esa red social muchas personas expresan de esa manera a sus pronombres preferidos, la acción de la actriz fue tachada como una burla a la comunidad transgénero. Carano se defendió diciendo que “beep / bop / boop no tiene nada que ver con burlarse de las personas trans y (tiene 100%) que ver con exponer la mentalidad intimidatoria de la mafia que se ha apoderado de las voces de muchas causas genuinas. Quiero que la gente sepa que puedes aceptar el odio con una sonrisa. Así que boop a ustedes por entender mal”.

Pero, además de esa controversia, Carano también ha generado críticas por sus publicaciones sobre el movimiento Black Lives Matter, la pandemia y las elecciones de Estados Unidos ya que no solo relativizó la importancia del uso de mascarillas sino que también difundió información sobre el supuesto “fraude electoral”. Después de las polémicas por sus tweets, el pasado 14 de noviembre Carano anunció que planeaba trasladar su presencia en redes sociales a Parler, aplicación estadounidense de carácter conservador.

No obstante, Carano no ha dejado completamente Twitter y ahora está envuelta en esta nueva polémica que tiene a algunos usuarios pidiendo su salida de The Mandalorian mientras también hay quienes la defienden.

Por ahora Disney no se ha pronunciado respecto a esta situación y por lo tanto la compañía no ha tomando una postura pública a favor o en contra de los dichos de Carano y su participación en la serie de Star Wars.