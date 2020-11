https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rodoldo Stangoni sufrió heridas en distintas partes del cuerpo e hizo la denuncia.

"No encuentro explicación a semejante agresividad" Atacaron a golpes al presidente comunal de Fighiera Rodoldo Stangoni sufrió heridas en distintas partes del cuerpo e hizo la denuncia. Rodoldo Stangoni sufrió heridas en distintas partes del cuerpo e hizo la denuncia.

El jefe comunal de Fighiera -Dpto. Rosario-, Rodoldo Stangoni, fue agredido con golpes de puño e insultos el martes por la noche mientras supervisaba una obra en la esquina de Belgrano y Guido Spano de esa localidad.

El incidente ocurrió cuando Stangoni se encontraba supervisando una prueba de bacheo cuando una persona mayor comenzó una discusión con el jefe comunal y allí se desencadenó el suceso.

“Él me había dicho que había un problema de base del asfalto. Sale el hijo como loco de adentro, que tiene un taller en el que arregla acoplados. Me llamó, yo me arrimé para escucharlo. Y me empezó a propinar golpes, rasguñones, con un ataque de furia total”, relató Stangoni. El funcionario alegó golpes e insultos. “Canalizó en mi persona los golpes. Me da mucha pena porque no encuentro explicación a semejante agresividad. Si tenía un fierro, me lo parte por la cabeza”, aseguró.

Debido al ataque Stangoni tiene un hematoma en el pómulo izquierdo y un golpe arriba de la ceja del ojo derecho, además de rasguñones en ambos brazos y antebrazos. “Hay que entender que este grado de agresividad no se tiene que repetir, ni contra una autoridad, ni con nadie”, aseguró.

Este miércoles el jefe comunal hizo la denuncia policial correspondiente. El agresor está identificado. Se llama Mariano Contilli y tiene 42 años.