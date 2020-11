https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.11.2020 - Última actualización - 19:06

19:01

Nunca estuvieron peleados, pero esa discusión entre Diego Maradona y Julio César Toresani pasó a la historia.

Para jugar en el cielo "El Diez" y "El Huevo" se reencuentran tras 25 años del histórico "Segurola y Habana" Nunca estuvieron peleados, pero esa discusión entre Diego Maradona y Julio César Toresani pasó a la historia. Nunca estuvieron peleados, pero esa discusión entre Diego Maradona y Julio César Toresani pasó a la historia.

El 7 de octubre de 1995, se enfrentaban Boca y Colón en el regreso de Diego Maradona al Xeneize.

Más allá del resultado (que fue 1 a 0 a favor de Boca), el partido quedó en la historia por la “pelea” que protagonizaron Julio César Toresani y Diego Maradona.





Todo empezó en la cancha, con un par de faltas que derivaron en la segunda tarjeta amarilla para el “Huevo” y la consecuente expulsión.

Luego, todo pasó a vestuarios y a un show televisivo. "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo" dijo el jugador Sabalero.

Diego le respondió y su frase quedó en la historia: “A Toresani le digo que vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos”.

Cabe destacar que inmediatamente se habían reconciliado; incluso tras la muerte de Toresani el mismo Maradona expresó con dolor en su cuenta de Instagram: “Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la AFA, no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al ’Huevo’ mucho mejor que yo, y no hizo nada”.