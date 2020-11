https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Preocupación por la salud del ex DT

Mascherano envió fuerzas a Sabella tras su internación: "¡Vamos Ale, no me aflojes!"

El ex cinco de la selección, recientemente retirado del fútbol, escribió un mensaje alentador en sus redes para “Pachorra”, tras enterarse de su situación actual.

En un día tan triste como inolvidable en la Argentina, tras la muerte de Diego Armando Maradona, Alejandro Sabella fue internado en la Clínica de Buenos Aires por un problema de salud. Y Javier Mascherano le dedicó un sentido mensaje al ex entrenador de la Selección Argentina, quien lo tuvo muchas veces como bandera. "Vamos Ale, no me aflojes!!! Tenemos una comida pendiente. Vamos Maestro", escribió Mascherano a través de su cuenta oficial de Twitter. Sabella fue entrenador del “Jefecito” entre 2011 y 2014, en aquella Selección Argentina que llegó a la final del Mundial de Brasil 2014, que luego perdería 1 a 0 ante Alemania. Vamos Ale, no me aflojes !!!

Tenemos una comida pendiente.

Vamos Maestro 💪 — Javier Mascherano (@Mascherano) November 26, 2020 El DT ya había sufrido un episodio como este en 2015 por un cuadro de hipertensión y un síndrome coronario agudo, por lo que se le practicó una angioplastia. También había estado internado en 2016, aunque en ese momento no trascendieron los motivos.

El exdirector técnico del seleccionado argentino continuará internado en observación en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Belgrano tras sufrir la descompensación. Tenés que leer Internaron de urgencia a Alejandro Sabella "Pachorra” permanecerá internado en principio hasta este viernes y luego de los resultados de nuevos estudios podrían darle el alta y regresar a su domicilio en la ciudad de La Plata en el barrio de Tolosa. Según informaron a Télam allegados a su familia, Sabella, de 66 años, venía con molestias en los últimos días, había sufrido inflamación en sus piernas por acumulación de líquido y también lo afectó la noticia del fallecimiento de Diego Maradona. Sabella, después de los episodios ocurridos en 2015 y 2016, no volvió a trabajar en el ambiente del fútbol. Con información de Télam.