Viernes 27.11.2020

Encuentro por el Día Nacional del Teatro

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional del Teatro invitan a un encuentro virtual el lunes 30 de noviembre con motivo de celebrarse el “Día Nacional del Teatro”, con el deseo de compartir el espacio e interactuar con audiencias de todo el país, la comunidad toda, y el sector teatral en particular.

Durante el encuentro, también, se promoverá la participación colectiva, con el objetivo de sumar voluntades para el retorno, paulatino y cuidado, a la presencialidad. Crédito: Gentileza producción

El lunes 30 de noviembre se realizará un encuentro virtual con motivo de celebrarse el “Día Nacional del Teatro”. El evento virtual se realizará en vivo y se trasmitirá en formato on line, a partir de las 19, por la plataforma www.interactuar.gob.ar. Al ingresar, las y los participantes podrán geolocalizarse en la Plaza San Martín de Santa Rosa, La Pampa, ciudad donde en abril del año próximo se desarrollará la 35° edición de la Fiesta Nacional del Teatro. Por esta razón, la transmisión en vivo se realizará desde el “Teatro Español” de esta localidad, y contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación, del Instituto Nacional del Teatro, del Gobierno de La Pampa y de la Municipalidad de Santa Rosa. Además, se prevé la instalación de pantallas gigantes en la misma plaza, contemplando la viabilidad de que espectadores locales puedan acompañar la transmisión (con estrictos protocolos sanitarios). En un año complejo y pleno de dificultades para la actividad, tanto en el país como en el mundo; estarán presentes —de manera virtual— representantes de las principales instituciones escénicas, como así también trabajadoras/es de las comunidades teatrales de todas las regiones culturales del país, quienes compartirán reflexiones, trabajos, deseos, definiciones y resignificaciones sobre el teatro. El acontecimiento, permite la transmisión de material audiovisual posibilitando el encuentro, la interacción y la participación de todo el ecosistema teatral en una serie de acciones concretas. La conducción en vivo estará a cargo de la Artista Travesti Sudaka Susy Shock, quien es música, actriz y escritora; la periodista pampeana Felicitas Bonavitta y el actor y director sanjuanino Ariel Sampaolesi. El evento durará un poco más de dos horas. Habrá intervenciones pregrabadas y saludos institucionales de organismos públicos nacionales, de espacios teatrales e instituciones vinculadas a la actividad. Se compartirá una síntesis de lo acontecido durante el año a nivel teatral e institucional y se anunciarán acciones de gestión futura. Además, se compartirán intervenciones artísticas y se lanzará formalmente la plataforma INTeractuar, un nuevo sitio federal para compartir espectáculos teatrales argentinos registrados en formato audiovisual. Completan la programación diversos contenidos de cada una de las provincias del país teatral #EsTeatro En el transcurso de la transmisión se trabajará conceptualmente sobre el disparador “Qué es Teatro”, con el propósito de generar un debate amplio en función de la complejidad y transformación que vive el sector en particular. Invitamos a quienes deseen compartir sus reflexiones a hacerlo mediante videos en redes sociales con el hashtag #EsTeatro, mencionando al Instituto Nacional del Teatro, de modo que puedan ser compartidas en las redes del Organismo.