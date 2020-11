https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.11.2020 - Última actualización - 15:28

15:24

Deberán presentar cuatro documentos Catamarca no exigirá cuarentena ni seguro contra Covid-19 para su reapertura turística

El gobierno de Catamarca difundió este viernes los protocolos que deberán cumplir las personas que entren a la provincia desde el 14 de diciembre, cuando se produzca la apertura al turismo nacional e internacional, que no incluyen cuarentena ni presentación de seguro de salud contra coronavirus.



El requisito esencial, según la página oficial del Gobierno catamarqueño, será la presentación de cuatro documentos: Declaración Jurada, que podrá ser firmada en el ingreso vial; Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19; Permiso Provincial.



El protocolo se dio a conocer luego de una reunión virtual entre el Comité Operativo de Emergencias Provincial y el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín, y sus colaboradores.



Además, se decidió que "los ingresantes a nuestra provincia, sean catamarqueños o no, no tendrán que hacer la cuarentena y además no se exigirá el Seguro Covid-19".



Luego de la reunión, Maubecín destacó que “será fundamental el acompañamiento explícito de apertura de los municipios de todos los intendentes de la provincia para que la actividad se desarrolle con normalidad”.

Con información de Télam