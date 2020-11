https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 29.11.2020

18:04

Piden un salario básico de $ 82 mil Conflicto salarial con los aceiteros: advierten que "fracasaron todas las reuniones salariales"

El secretario general del gremio de Aceiteros, Daniel Yofra, remarcó hoy que "fracasaron" todas las negociaciones salariales con las empresas del sector.

"Fracasaron todas las reuniones salariales que hemos tenido. Se vencieron los plazos de las conciliaciones obligatorias", indicó Yofra en declaraciones radiales.

El sindicalista puntualizó que "evidentemente, las empresas han tomado una postura de enfrentamiento" y consideró que lo que ofrecen como pago es "una migaja" para los empelados del sector.

"Tomaron la postura de ofrecernos una migaja para lo que son las necesidades de los trabajadores", indicó.

"Si uno ve el salario de un aceitero, la sociedad puede pensar que hay avaricia de parte de nosotros. Nosotros no discutimos por lo que quiere el mercado o el gobierno de turno, sino por las necesidades de los trabajadores", subrayó el gremialista.

Asimismo, justificó el pedido de un salario básico de 82 mil pesos y señaló que las empresas "ahora quieren más rentabilidad" y ofrecen mucho menos dinero del que ellos piden.

"Hoy una necesidad básica para un trabajador se complementa con un salario básico de 82 mil pesos. Ése es el valor al que estamos tratando de llegar", sostuvo.

En tanto, subrayó que "estas empresas siempre han tenido ventajas, con todos los los gobiernos".

"Ahora quieren más rentabilidad: quieren ponernos a nosotros de rehenes en esta situación. Nosotros no vamos a meternos en la discusión entre ellos y el Estado", señaló.

"Cuando reclamamos un salario digno no es solamente para vivir dignamente. Es porque entendemos que la plata queda acá en Argentina y se reproduce en más trabajo. No dejándosela a estos patrones que se la llevan afuera", expresó.

"Eso no lo viene entendiendo la clase política hace tiempo. Pero que no lo entiendan no es nuestro problema", concluyó.

