La UNESCO rechazó a la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El sector recibió la noticia como un revés más de este 2020, año en el que dicha actividad se ha visto reducida en un 89% debido a la pandemia del coronavirus

La UNESCO sigue sin considerar la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Bureau del Comité Intergubernamental rechaza considerarla entre sus expedientes en curso, por lo que no la ha incluido en su agenda.

El tema iba a ser debatido en septiembre pero dos días antes, la Plataforma La Tortura No Es Cultura (LTNEC) y Animal Guardians junto con la organización Gladiadores por la Paz y AACME lanzaron una ofensiva con el apoyo de 985 organizaciones de todo el mundo e importantes personalidades en contra de la candidatura. La movilización fue tal que el Bureau decidió postergar el debate hasta su reunión de octubre, donde finalmente el tema taurino no ha sido incluido. Los sectores animalistas y ecologistas no ocultan ahora su alegría.

Se logró! Gracias al esfuerzo unido de muchas personas y colectivos, gracias a cada uno de vosotros y vosotras por este importante logro! #ThanksUNESCO4NoBullfighting pic.twitter.com/IErBQCtEsl — LaTorturaNoEsCultura (@LTNEC) November 29, 2020

El sector taurino, en cambio, lo recibe como un revés más de este 2020, año en el que dicha actividad se ha visto reducida en un 89% debido a la pandemia del coronavirus.

Prueba de ello es que desde el pasado mes de julio hasta la finalización de la campaña este mes de noviembre únicamente se han organizado en España 75 festejos taurinos mayores frente a los 793 que tuvieron lugar en 2019. Una reducción de espectáculos que se ha traducido en la pérdida de más de 15.000 contrataciones directas, además de cientos de puestos de trabajo en otras actividades indirectas aunque necesarias para su celebración.