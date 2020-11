https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.11.2020

También retrocedió el trigo El precio de la soja cayó US$ 10 y cerró a US$ 335 en Rosario

El mercado de granos de Rosario operó hoy con precios a la baja en los segmentos disponibles, en una jornada en la que se destacó el retroceso de US$ 10 de la soja, que de esta manera cerró en un valor equivalente a US$ 335.

Así, la oferta de compra por soja con entrega contractual se ubicó en US$ 335, ofreciéndose en pesos en $ 27.300 por tonelada, una baja de US$ 10 en dicha posición respecto al día viernes.

Por la oleaginosa en enero de 2021 se ofrecieron US$ 330; con febrero ubicado en US$ 325; marzo en USS 310; abril arribó a US$ 295; y mayo cerró a US$ 290.

En tanto, por trigo con entrega inmediata se ofrecieron US$ 205, cayendo US$ 5 respecto a la jornada previa.

Para la entrega en el mes de diciembre, la oferta de compra se mantuvo en los US$ 205, con enero en US$ 207, febrero US$ 208 y marzo US$ 210.

Asimismo, por maíz con entrega inmediata la oferta se ubicó en $ 14.800, $ 200 menos que la última rueda de operaciones; la posición contractual arribó a US$ 190.

Para la descarga en 2021, la posición enero arribó a US$ 190 y febrero US$ 185; marzo se mantuvo en US$ 180, mientras que el tramo abril/mayo se ubicó en US$ 175; junio cerró a US$ 165; julio en US$ 160; agosto, US$ 157; y septiembre en US$ 160; de esta forma, dichos valores se mostraron estables respecto al día viernes.

En el mercado de girasol reapareció la oferta disponible en US$ 360 y para la descarga entre diciembre y marzo del año próximo el ofrecimiento por parte de los compradores se mantuvo en US$ 360.

Por cebada el precio se mantuvo en US$ 160 para la descarga inmediata; en tanto que se ofrecieron US$ 205 por sorgo con entrega entre abril y junio de 2021, una baja de US$ 5 respecto al viernes.