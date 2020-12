https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.12.2020 - Última actualización - 13:47

13:42

El campeón del mundo del ‘86 se refirió a la actitud del seleccionado nacional de rugby, el día del partido con Nueva Zelanda.

Compañero de Maradona en la Selección Pumpido: "Nunca más voy a ver un partido de Los Pumas" El campeón del mundo del ‘86 se refirió a la actitud del seleccionado nacional de rugby, el día del partido con Nueva Zelanda. El campeón del mundo del ‘86 se refirió a la actitud del seleccionado nacional de rugby, el día del partido con Nueva Zelanda.

En declaraciones formuladas al programa Café con Fútbol que se emite por CyD Litoral, el campeón del mundo con Maradona en 1986 en México, el santafesino Nery Alberto Pumpido, dijo que “nunca más voy a ver un partido de Los Pumas”, en clara alusión a su disconformismo con la reacción que tuvieron los jugadores argentinos en el partido de rugby del sábado pasado ante Nueva Zelanda, en cuanto a la ausencia de un homenaje más concreto por la muerte de Diego Maradona, que contrastó con la notable actitud de los jugadores de los All Blacks.



“Después se habla mucho de los valores… Valores teníamos nosotros, compañerismo hubo en aquél plantel del ‘86 y nosotros nunca estuvimos alardeando de eso”, señaló el ex arquero de la selección.

“Al principio me dio mucha bronca, pero ahora estoy viendo que el mejor jugador de la historia del rugby argentino, como fue Hugo Porta, un verdadero caballero que se merece el mayor respeto, los está criticando duramente. Es muy difícil volver de esto”, agregó el santafesino, que también realizó declaraciones en La Primera de Sol, programa en el que forma parte.



“¿Cómo van a transmitir ahora los valores del compañerismo cuando con hechos hicieron lo contrario? En el rugby, como en el fútbol, hay mucho verso. Hay que empezar a ver, analizar y escuchar las cosas cuando se hacen y no cuando se dicen”, dijo el campeón del mundo.



“No me gustan estas cosas. Me gusta el deporte, soy un tipo solidario, me gusta armar grupos, tengo grupos extraordinarios como el de River del ‘86, el de Olimpia cuando dirigí y por eso estas cosas no me gustan. El error fue de todos, pero sobre todo de los jugadores. Diego fue a verlos a ellos, les dio charlas. Y no sólo al rugby, sino a todos los deportistas argentinos. Cuando se dicen cosas y se hace ‘bandera’, después hay que cumplirlas con hechos”, concluyó el ex arquero de la selección.