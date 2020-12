Fórmula Uno: Russell será el reemplazante de Hamilton en el GP de Sakhir

El piloto inglés Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, será reemplazado por su compatriota George Russell el domingo próximo en el Gran Premio de Bahrein, donde no podrá correr porque contrajo coronavirus, según lo anunció hoy en forma oficial la escudería Mercedes.



"Williams nos ha liberado a Russell para que pueda correr para Mercedes el domingo en Sakhir, estamos muy agradecidos por el gesto", indicó Mercedes en un comunicado oficial, según consignó el periódico catalán Mundo Deportivo.



El lugar de Russell en Williams será ocupado a su vez por otro británico, Jack Aitken, en un enroque de pilotos que hicieron las escuderías ante el positivo de Hamilton y teniendo en cuenta que la temporada ya está definida.



En otro orden, se confirmó hoy que Mick Schumacher, de 21 años (hijo de Michael Schumacher, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1), será uno de los pilotos de la escudería norteamericana Haas para la temporada 2021.



La escudería tendrá así dos debutantes en la Fórmula 1, ya que el otro piloto confirmado será el ruso Nikita Mazepin, también de 21 años.

Throwback to the last time @GeorgeRussell63 jumped behind the wheel of one of our race cars 😍😍 pic.twitter.com/Y60ANRh18e