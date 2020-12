https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En homenaje a su padre Diego Maradona Jr. pidió que retiren el "10" en los equipos que jugó su papá

Diego Maradona Sinagra, hijo de Diego Armando Maradona, pidió que se retire la camiseta con el número "10" de todos los equipos en los que jugó su padre, fallecido hace una semana.



"Estaría bueno retirar la '10' de los equipos donde jugó mi papá. No me cabe ninguna duda, incluida la del Barcelona", expresó Diego Jr. en una entrevista que concedió al periódico español Marca.



Maradona lució el emblemático '10' en la espalda en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoli, Sevilla y Newell's Old Boys, y en el seleccionado argentino en los mundiales de España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.



El hijo del astro se refirió también al homenaje que recibió su padre departe de Lionel Messi, cuando se levantó la camiseta del Barcelona y mostró una de Newell's con el '10' en la espalda que lució Maradona, el domingo último luego de anotar el cuarto gol en el triunfo de los catalanes sobre el Osasuna por la Liga de España.



"Me gustó mucho y me emocionó. Fueron días muy emotivos y sin dudas lo de Messi fue especial, muy lindo. Me llegó mucho y me hizo llorar", confesó Diego Jr.



El hijo de Maradona, nacido en Nápoles en 1986, no pudo viajar a la Argentina para despedir a su padre, a raíz de haberse contagiado de coronavirus.

