https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.12.2020

19:19

En su reencuentro por televisión, vedette y actriz tuvieron palabras para dedicarle al jurado y jugaron un poco a ver quien llamaba más su atención.

¿Quién ganará...su corazón? Leticia Siciliani y Vicky Xipolitakis se disputan el corazón de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity En su reencuentro por televisión, vedette y actriz tuvieron palabras para dedicarle al jurado y jugaron un poco a ver quien llamaba más su atención. En su reencuentro por televisión, vedette y actriz tuvieron palabras para dedicarle al jurado y jugaron un poco a ver quien llamaba más su atención.

Fue recién el martes por la noche que Germán Martitegui se vio por primera vez, desde su vuelta, a dos de las concursantes con las que más se ha relacionado. “Volví muy bien y, también, incentivada por ciertas vueltas”, explicaba Leticia Siciliani a Santiago del Moro frente a la pregunta por su salud que provocó la ausencia de la joven en dos programas. Pero en ese momento, Vicky Xipolitakis cayó en la cuenta de que el jurado ya estaba en el estudio. “¡Sí, vino Germán, volvió!”, dijo feliz después de que se cumpliera el plazo oficial de aislamiento de ambos y de aguantar la semana de repechaje.

“Se vuelven a ver vos y tu padre después de mucho tiempo”, apuntó entonces el conductor a Siciliani, que a modo de queja dijo: “Sí, me dejó tirada”. En ese momento, Vicky comenzó a marcar los puntos: “Vos te estás haciendo mucho la viva con Germán, ¿eh?”. “No, pero lo mío es otra cosa...”, aclaró Leticia, y agregó: “Siempre dije que soñé que era mi padre. Después, las películas que se haga cada uno en su cabeza, lo siento”. Más tranquila, la Griega pudo decir: “Ella es la hija, tenemos todos puestos distintos. No nos pisemos los puestos, por favor”.

Desde lejos, Martitegui veía alegre como su atención y cariño era disputado por ambas, pero ante la consulta de Del Moro, solo dijo: “Yo estoy feliz de verlos a todos”. Luego empatizó especialmente con los colegas que habían tenido Covid-19 como él: “Estoy feliz de que Vicky esté bien y el Polaco esté bien. Es una alegría estar acá con ustedes otra vez”. Sin embargo, Germán pasó por la isla de Vicky y tuvieron una conversación.

Tenés que leer

Pero Leticia le reclamó: “No me da ni cinco de pelota. Siempre mira para el lado de Vicky”. Mientras que la vedette no hacía más que devolverle la mirada, como de costumbre. “Que bueno que estés bien. Te extrañé. Yo te tuve presente cuando no estuviste”, dijo en el momento en que llevó su plato de la noche a la mesa de los jurados, completada por Damián Betular y Donato De Santis. Xipolitakis se refería sobre todo a la famosa camiseta con su cara en medio de un corazón. Y el jurado tuvo que declarar: “Me emocioné mucho cuando te vi con la remera. Me ayudó. Estaba en un momento difícil y me ayudó”.

Pero llegado el momento de Siciliani, que presentó su Hamburguesa de arroz yamaní y lentejas con zucchini y zanahoria, el jurado tuvo una dura frase para su “hija”: “Ese no es un plato de Leticia Martitegui”.