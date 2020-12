Boudou volvería a prisión por decisión de la Corte Suprema

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Corte estaría analizando dictar un fallo, que, de concretarse, pondrá al ex vicepresidente otra vez en pisión.

La Corte Suprema, según consignó La Nación, podría firmar este jueves una sentencia que deje firme la condena contra Boudou, lo que implicaría revocar la prisión domiciliaria del exfuncionario. Los jueces se la concedieron entendiendo que estaba en prisión preventiva, pero ahora, con una condena firme, caerían esos motivos y debería cumplir su pena en la cárcel.

Desa manera, dejaría firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente que había dictado el Tribunal Oral Federal 4 en 2018.

Por esa causa también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Con esta decisión, Boudou regresaría a prisión.

El ex vicepresidente había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la empresa Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Vandenbroele.

Su amigo y socio, José María Núñez Carmona, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses. Los dos últimos fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Al final de ese juicio, Boudou optó por hacer una defensa política y aseguró que se estaba “tomando revancha” en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión. “Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”, sostuvo horas antes de la condena.