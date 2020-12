https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.12.2020

20:06

Los cereales operaron en baja El precio de la soja subió $ 250 y cerró a $ 27.250 en Rosario

El precio de la soja disponible subió $ 250 y cerró a $ 27.250 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que los cereales operaron en baja.

En cuanto a los segmentos de la campaña 2020/21, la oferta abierta para entrega en abril se mantuvo en US$ 290 y mayo, US$ 285.

Por su parte, la oferta por maíz con entrega contractual bajó US$ 2 y concluyó la jornada a US$ 190 la tonelada.

En tanto, por el maíz de la campaña 2020/21, se ofrecieron de forma abierta US$ 180 para las entregas entre marzo y abril; US$ 175 para mayo; US$ 165 para junio; US$ 163 para julio; y US$ 160 para agosto y septiembre.

Por el trigo contractual la oferta cayó US$ 5 y se ubicó para la compra a US$ 205 la tonelada.

En cuanto a las entregas diferidas de trigo, para enero el precio fue US$ 206; febrero, US$ 207; y marzo, US$ 208.

Por último, el girasol cerró a US$ 360, la cebada forrajera a US$ 160 y el sorgo a US$ 210.

Con información de Telam