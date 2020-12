https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Noche escandalosa Tremendo cruce de Martitegui con Rocío Marengo en MasterChef Celebrity: "Es una falta de respeto inaceptable" El chef tuvo un durísimo choque con la actriz en MasterChef Celebrity. La filosísima reacción de ella.

Este jueves de "ultima chance" se vivió una escandalosa escena cuando Rocío Marengo decidió comerse su salsa criolla mientras los jurados le daban su devolución a El Mono de Kapanga. Al percatarse de que Rocío estaba comiéndose parte de su preparación, Martitegui la frenó en seco: "¿Qué hace Marengo?".

"Estaba probando", llegó acotar antes de ser cortada por el cocinero. "Estás comiendo mientras estamos todos acá...", le reclamó. Mientras que en el detrás de escena Marengo detalló: "Pero si él acababa de decir que no quería más criolla", exclamó en referencia al hecho de que Martitegui se quejó de que siempre hagan salsa criolla cuando probaba el plato de Fede Bal.

"Bueno, ustedes también están comiendo, me copé", lanzó Rocío entre risas. "Ah, tranqui", disparó irónico Betular. "Deja eso ahí, por favor", le pidió Germán y ella se justificó: "Era para mi, para esperar".

Sin embargo, el conflicto no terminó en ese momento. Marengo debió pasar al frente para recibir su devolución y allí el exigente jurado aprovechó para cuestionarla por su accionar.

"Rocío, voy a decirte algo antes de probar. Este es un concurso de cocina muy respetado, se da en 54 paises hace muchos años. Y tiene reglas, el hecho de que todos hayan levantado las manos y vos hayas seguido poniendo cosas arriba de tu plato es un falta de respeto a todos tus compañeros. Y el hecho de que hayas escuchado, porque un compañero tuyo haya presentado el plato antes, de que no quería más salsa criolla y te la empieces a comer es romper todas las reglas sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo. Pero nunca, en cinco temporadas de este programa, alguien me faltó el respeto y nos faltó el respeto de esa manera", expresó, muy duro con la artista que regresó del repechaje de la semana pasada.

"No, es un juego", argumentó ella tras las duras palabras del chef, quien le retrucó: "No, no... esto no es un juego. Para vos es un juego, para mi es mi trabajo. No es un juego y las reglas se cumplen. Y si vos rompes las reglas, te vas. En esa parte, acá no se juega. Esta nuestro prestigio y el prestigio de este programa en juego".

"Esta bien, pero si estoy jugando y si yo consideró que ya la criolla me la iban a criticar, me la comí y la disfruté. La disfruté yo", finalizó la participante. "Eso es una falta de respeto inaceptable", reafirmó un Martitegui sin piedad.