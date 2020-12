Manifestación de víctimas de la inseguridad en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Familiares de víctimas de hechos delictivos acudieron a la sede de Gobernación en Rosario para buscar justicia y mayor seguridad. Exigen una reunión con el ministro de Seguridad.

Un grupo de familiares de víctimas de la inseguridad se reunió en la sede de Gobernación en Rosario para reclamar justicia por homicidios ocurridos en los últimos tiempos en la ciudad y la región. Bajo el lema “Basta de inseguridad, violencia, robos, violaciones, entraderas, asesinatos” mostraron una problemática que está muy lejos de resolverse.



Los manifestantes se juntaron en las escalinatas principales de la subsede gubernamental. El dolor se pudo percibir en la mayoría de los rostros. Han perdido a seres muy queridos en delitos cometidos recientemente. Y eso se notó en las expresiones que traspasaron los barbijos. Desgraciadamente los une el dolor de la pérdida irreparable. En la vereda, pintaron con letras rojas una leyenda “Basta de inseguridad”. También una estrella roja que recuerda a las personas fallecidas en hechos delictivos.



Ezequiel Lowden, de la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de Inseguridad de Rosario, fue uno de los voceros del grupo: “Estamos todavía esperando que nuestros derechos también puedan ser garantizados de la misma manera que se garantizan los derechos de quien lleva adelante un asesinato, una violación o un asalto”, aseguró.



Ezequiel padeció más de una vez la delincuencia: “Yo soy familiar de víctima y víctima. En el 2017 me robaron, me pegaron un tiro en la pierna. Estoy operado de bypass, estuve al borde de la muerte, con más de dos meses de internación. A partir de eso nos juntamos con un grupo de familiares y víctimas con las cuales armamos la asociación”. Con respecto al gobierno provincial actual, el manifestante expresó: “Lo más triste es que todavía no saben que son gobierno. Siguen culpando a la gestión anterior y no vemos ninguna política pública, ninguna decisión para llevar adelante, garantizarle al ciudadano la seguridad y evitar que todas estas familias tengamos que estar acá reclamando justicia y seguridad”.



Una parte del grupo integra el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. “Es un hecho histórico porque anteriormente el familiar y la víctima no formaban parte de ninguna mesa de diálogo. Pudimos avanzar en esto. Tuvimos reuniones con el ministro de Justicia. Nos falta llegar a Seguridad. El ministro de Seguridad (Marcelo Sain) no quiere recibir ni a familiares ni a víctimas”, afirmó Lowden.



Familiares de Adrián Rojo, asesinado el 10 de octubre pasado en el barrio Mortelari en Villa Gobernador Gálvez, también estuvieron presentes. “Fue muy reciente. El dolor lo vamos a tener siempre si vamos al caso. Nosotros queremos justicia. Mató a una persona trabajadora. Tenía una hija. Es injusto esto. Un tipo laburante no se merecía esta desgracia”, expresó una de sus hermanas.