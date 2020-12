https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alerta Covid-19 Coronavirus: un estudio explica por qué afecta a algunas mascotas y no a otras

Cada día, el coronavirus es un punto más conocido que antes. Aún siguen siendo muchas las incógnitas en torno a este virus, pero los estudios tratan de dar respuestas. Uno de los más recientes parece explicar el motivo por el cual algunas mascotas sí pueden contagiarse y no otros animales.

El trabajo elaborado en la Universidad McGill de Canadá apunta que la clave está en las proteínas afectadas, ya que el virus se une a las células “huéspedes” de diferentes organismos vivos. La explicación también afecta a humanos: una mayor oxidación celular con el envejecimiento o una enfermedad estaría detrás de esa peor evolución clínica.

Los investigadores, que han publicado el estudio en la revista Computational and Structural Biotechnology Journal, han analizado las secuencias de proteínas y han detectado que algunos tipos de mascotas como gatos, perros y hurones son especies en riesgo ante la pandemia. No así otros animales como vacas o cerdos u otros tipos de mascotas menos habituales. “Hasta ahora las razones de esto no estaban claras”, explica uno de los líderes del estudio, Jaswinder Singh.

Al analizar las proteínas y sus bloques de construcción de aminoácidos, los investigadores descubrieron que los humanos y animales susceptibles de contagio tienen cosas en común. En concreto, dos aminoácidos de cisteína que forman un enlace disulfuro especial que se mantiene unido por un entorno celular oxidante; esa oxidación que resulta clave en el empeoramiento clínico de ancianos y enfermos, aclaran.

Sin embargo, en el caso de animales resistentes al virus, como cerdos y vacas como citan los científicos, falta uno de estos dos aminoácidos de cisteína y no se puede formar el enlace disulfuro. O lo que es lo mismo, el virus no encuentra manera de anclarse en la célula e infectar el organismo.