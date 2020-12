https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.12.2020 - Última actualización - 8:20

8:17

Después de casi tres meses Se extinguieron todos los focos de incendios forestales en la provincia de Jujuy

Desde el área Ambiente informaron que se lograron contener todos los focos ígneos que afectaban áreas de bosques, pastizales, y cañaverales, particularmente en Ledesma y Santa Bárbara. Durante este período, el fuego arrasó con 24.517 hectáreas de las cuales 8.913 pertenecían al Parque Nacional Calilegua.

Este jueves, el Ministerio de Ambiente dio a conocer que se logró contener todos los focos ígneos que afectaban áreas de bosques, pastizales, y cañaverales, particularmente en Ledesma y Santa Bárbara, a través de un trabajo coordinado con la Administración de Parques Nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, personal del Parque Nacional Calilegua, las fuerzas del Ministerio de Seguridad provincial, las empresas Jujuy Hidrocarburos y Ledesma, y bomberos voluntarios de distintas localidades.

Saldo negativo

Resultó afectada una superficie total de 24.517 en la zona, de las cuales 8.913 pertenecían al Parque Nacional Calilegua.

El 2020 representó para Jujuy una de las temporadas más críticas en términos de incendios forestales, debido a las temperaturas que en algunas oportunidades alcanzaron los 40°, por las condiciones climáticas de vientos intensos que favorecieron la propagación del fuego en distintas superficies. También resultó crítica por la cantidad de incendios ocurridos (506, récord desde 2007), la magnitud de los mismos y la simultaneidad, y por la superficie de toda la provincia afectada hasta la fecha (38.390,215 has). Los departamentos que más padecieron esta situación fueron Ledesma y Santa Bárbara, con una superficie total incendiada de 27.976,56 has. y 5.541,63 has., respectivamente. Sin embargo, el departamento con mayor cantidad de incendios fue Dr. Manuel Belgrano, con 159 incendios en distintas zonas.

Esta situación se explica por la gran cantidad de incendios de interfaz (zona de contacto de la urbanización con el monte) y de incendios en zonas urbanas con muchos terrenos baldíos y espacios verdes grandes. También por la mayor ocurrencia de incendios generados a lo largo de las Rutas Nacionales y/o Provinciales. Y por la accesibilidad de las personas desaprensivas que generan mal intencionadamente estos eventos. Cabe señalar que, aun rige la Emergencia establecida por decreto, por medio de la cual se prohíben todo tipo de quemas hasta marzo del 2021, se incrementan sustancialmente las multas que penalizan a quienes provoquen los incendios, y se crea un Consorcio público privado para la prevención y abordaje de la ocurrencia de los incendios en áreas boscosas.