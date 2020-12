https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven aseguró que la ropa no tiene género Tucumán: un alumno asistió al acto de egresados de pollera y denunció que fue discriminado

Luis Villafañe tiene 18 años y es estudiante de la Escuela Técnica de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán. Esta semana, tras cursar su último año bajo la modalidad virtual debido al contexto de pandemia por el Covid-19, el joven asistió al acto de graduación de su escuela vistiendo camisa, pollera, medias y zapatos, el uniforme comúnmente asignado a las mujeres de dicha institución educativa.

Por este motivo, a través de sus cuentas en las redes sociales, Villafañe denunció que fue víctima de discriminación por parte de alumnos y que el director del establecimiento lo obligó a cambiarse por haber asistido al acto de fin de curso con este diferente atuendo. A su vez, luego de postear la foto del uniforme que utilizó, el joven redactó un extenso descargo. “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”, inicia su testimonio.

“La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existe todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo)”, destaca Luis en su posteo que fue viralizado en Facebook e Instagram.

Por último, el joven remarca que “como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen. ¡No nos callamos más!”. Por otra parte, en una entrevista, Villafañe señaló: “Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer”.

“Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir. Tuve que pedirle que me deje quedar porque era mi acto. A lo que me respondió que me debía cambiar para quedarme. Y así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera y ahí fue cuando hice la publicación”, sentenció.

En tanto, Luis comentó que la mayoría de sus compañeros lo apoya y respeta. “No hablé con ningún docente sobre el tema. A mi familia no le parecía del todo la idea. No están de acuerdo. Tienen una posición un tanto conservadora”, indicó.

Tras la repercusión del caso, el director Alberto Victoria dio su versión de los hechos: “Tomé conocimiento por las redes sociales. Estamos tristes y apenados en la comunidad, todos los directivos, los docentes y hasta los mismos conserjes que hicimos un sacrificio grande para llevar adelante de manera presencial la entrega de diplomas”.

“Nos sorprendimos con un alumno que arribó a las instalaciones de la institución vestido con el uniforme, tal cual habíamos conversado en reuniones de Zoom. Ellos habían decidido que iban a venir los varones de blazer, había tres posibilidades y les dije que decidan y me lo comunicaran. Dijeron que iban a venir de gala y en ese momento no se manifestó ninguna situación particular”, concluyó.