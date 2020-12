El anhelo del Code: terminar la obra y poder abrir en 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.12.2020

El director de la institución, Jorge Coglhan, le dijo a El Litoral que aguardan el llamado a licitación para poder finalizar la refacción. Contó que hubo reuniones con funcionarios de Obras Públicas de la provincia y que ya estaba preparado el nuevo pliego.

Parecería ser que hay luz al final del túnel para la obra de remodelación del Centro Observaciones del Espacio de la ciudad de Santa Fe. El Code, como se lo conoce popularmente, inició en 2018 un proceso de reconversión y ampliación pero la falta de presupuesto hizo que las tareas se frenaran. En junio de 2019, plena época de elecciones, la empresa se retiró y la obra quedó paralizada.

Desde entonces, el director de la institución, Jorge Coglhan, reclama ante las autoridades locales y provinciales que definan un nuevo esquema de trabajo para continuar la refacción y poder volver a tener público en el edificio ubicado en la costanera santafesina.

Este viernes, El Litoral dialogó con el especialista en el espacio y reconoció: “Tenemos entendido que entró en el presupuesto de Obras Públicas de la provincia para el año 2021 y los pliegos están cerrados”.

En ese sentido, Coghlan expresó que hicieron un replanteo con funcionarios de ese ministerio. “Estaría todo preparado para hacer un llamado a licitación que estimo que será para principios del año que viene. Si todo va bien, para fin del año 2021 ya tendríamos que tener en Santa Fe funcionando el planetario y remodelado el edificio”, consideró.

Al mismo tiempo, el director del Code reconoció que sigue durmiendo en el lugar. “Para cuidar las instalaciones porque nos retiraron la vigilancia y no podemos pagar ya que no se generan recursos actualmente. Lo cuidamos entre nosotros. No abrimos al público y no estaremos para el eclipse de los próximos días”, afirmó.

“Hemos trabajado mucho para recuperar el material, los telescopios y otros artefactos están en condiciones y es un patrimonio muy valioso que cuidamos nosotros”, cerró Coghlan.