Levantamientos de glúteos brasileño

Murió una influencer mexicana y transmitieron su funeral por Youtube

Joselyn Cano, una joven influyente de Instagram y diseñadora de trajes de baño, llamara la "Kim Kardashian mexicana", murió a los 30 años de edad tras someterse a una cirugía de glúteos, informó The New York Post.

Si bien la familia de Cano no habló aún de la muerte de la modelo en público, los fans comentaron que su funeral está disponible en YouTube, subido el miércoles por la funeraria de la familia Akes en Riverside, California, a una hora de Newport Beach, donde Cano residía. Un pie de foto de la grabación del funeral dice: "Joselyn entró en esta vida el miércoles 14 de marzo de 1990. Entró en la Vida Eterna el lunes 7 de diciembre de 2020". En el velatorio, se puede ver una foto que Jocelyn Cano compartió en la red el 18 de agosto de 2018, donde se la ve en la playa con un traje blanco, una de las creaciones para su marca. La noticia fue publicada el martes en Twitter por la modelo Lira Mercer. "¡Oh Dios mío! Joselyn Cano murió en Colombia operándose, es una locura", escribió Mercer. "Se veía tan bien que ya había hecho plegarias para su familia, era tan dulce", añadió en otro tuit sobre el fallecimiento de la popular modelo que ganó notoriedad en el año 2014 después de que apareció en la portada de la revista Lowrider. Clic aquí para ver el funeral La diseñadora de trajes de baño, apodada la "Kim Kardashian mexicana" por su físico, sobre todo su cola, había viajado a Colombia para una cirugía plástica - un levantamiento de glúteos brasileño - a principios de este mes. Mientras tanto, su cuenta de Instagram fue actualizada por última vez el 7 de diciembre, y la página de su marca de trajes de baño publicó algo el jueves por primera vez desde el 8 de diciembre. Tenés que leer Se salió la rueda de auxilio de un camión y mató a una mujer en una estación de servicio Cano contaba con más de 12 millones de seguidores, y una línea de trajes de natación en auge, Joselyn Cano Swimwear. Su perfil en LinkedIn también dice que estudió microbiología en la Universidad Estatal de San Diego antes de convertirse en una exitosa modelo e influyente de los medios sociales. Los fans ahora lloran la prematura muerte de la estrella, mientras otros se preguntan por qué los representantes de la marca Cano no han confirmado la noticia. Un fan se quejó: "Considerando que la marca es suya (¿tal vez?) al menos lleva su nombre, deberían hacer una declaración". Los levantamientos de glúteos brasileños, que implican el injerto de grasa de un área del cuerpo a los glúteos, han sido el centro de un número de muertes prematuras en los últimos años, con muchos más informes de cirugías que salieron mal. El año pasado, The Post informó sobre un impactante aumento en el mercado negro de levantamiento de glúteos, inspirado en parte por la llamada dismorfia de Snapchat, o la condición de estar fuera de contacto con el propio físico como resultado de la constante exposición a cuerpos altamente editados o modificados en los medios sociales. Es uno de los procedimientos de cirugía estética de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, donde la popularidad se disparó más del 250% desde el año 2000, según las estadísticas de 2015 de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. La asociación también estima que 1 de cada 3.000 personas que se someten a este procedimiento han muerto en el intento.