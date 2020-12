https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 18.12.2020

Vacuna contra el coronavirus Patricia Bullrich pidió saber "si existieron pedidos de coimas" en la negociación con Pfizer

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó que el Gobierno brinde información oficial que permita saber "si existieron pedidos de coimas" que complicaron la negociación con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas.

"Queremos información del Gobierno, transparente, para que nos digan exactamente qué fue lo que pasó, por qué se cayó la negociación. Para eso voy a presentar un pedido de información pública", adelantó Bullrich en declaraciones a la prensa.

Al respecto, remarcó: "Queremos que nos digan cómo ha sido la negociación, por qué se trabó, cuáles son las razones y si tienen información sobre las sospechas de coimas".

La dirigente opositora había planteado en la jornada anterior que había recibido información extraoficial de que podrían haber existido sobornos en las tratativas con Pfizer, aunque aclaró: "Nosotros no estamos diciendo que efectivamente esto pasó, sino que nos aclaren la negociación".

Por su parte, el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió que el ministro de Salud, Ginés González García, brinde información sobre "las condiciones especiales para la Argentina" que habría impuesto la empresa Pfizer, según indicó el propio funcionario días atrás.

"Es muy fácil echarle la culpa a los laboratorios, como está haciendo Ginés, porque no tienen buena prensa. Yo también sospecho, pero ¿por qué cuentan ahora lo de las condiciones especiales para la Argentina?", cuestionó Cornejo.

"Lo que acá no se contó es cuáles fueron esas condiciones y no puedo entender cómo el país no tiene la (vacuna) de Pfizer y el 23 de diciembre Chile empieza a vacunar. Y México también, que se supone es un aliado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner", se quejó.

Sobre las presuntas irregularidades en la negociación, Cornejo manifestó: "No voy a ser yo el que genere esa sospecha. Pero sí creo que lo que no está claro es por qué Pfizer no llega a un acuerdo con la Argentina y sí con Chile, Brasil, México, Estados Unidos, la mayoría de los países europeos".

Con información de NA