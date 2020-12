Nacional de atletismo: Lozano ganó en 3.000 con obstáculos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Arrancó el Argentino de Mayores de atletismo en Rosario con gran participación de atletas santafesinos. En la mañana del viernes, Carolina Lozano ganó la prueba de 3.000 metros con obstáculos, mientras Julio Nobile fue segundo en martillo.

La victoria de Carolina Lozano fue la nota saliente más importante para los santafesinos en la jornada matutina del viernes del 100º Campeonato Nacional de Mayores de atletismo que se desarrolla en el estadio Jorge Newbery. La criada en Funes y radicada en Puerto Rico se quedó con los 3.000 obstáculos en la primera prueba de pista de la jornada con un tiempo de 10 minutos, 11 segundos y 54 centésimas.

“La carrera estuvo muy linda. Esperaba una mejor marca”, le dijo Lozano a El Litoral. “En esta pandemia hubo mucho tiempo sin competencia. Se aprovechó a entrenar, pude entrenar bien. Volver a competir es algo muy lindo”, afirmó la atleta. Todavía no está clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. “Tengo tiempo hasta junio para hacer buenos tiempos”, comentó. La corredora de nuestra provincia competirá este sábado también en los 1.500 metros.

En la competencia de martillo, hubo tres representantes de la provincia invencible: Tobías Cacciabue, Adrián Marzo (ver nota relacionada) y Julio Nobile. Nobile, que compitió para Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, quedó segundo con 60,86 metros como mejor marca. Marzo fue cuarto con 56,69. En tanto, Cacciabue terminó quinto al lanzar la bola 55.35. El campeón argentino fue el bonaerense Joaquín Gómez (de la Federación Atlética Metropolitana) que lanzó 70,92 metros.

“Fue un buen torneo. Quedé segundo. Muy contento porque es mi primera participación en mayores, con un nuevo martillo. Tenemos que adaptarnos para el año que viene”, aseguró Nobile. “El primer lugar estaba difícil. Está el caso de Joaquín Gómez que es un chico que está muy por delante. Era el favorito. No había expectativas de un primer puesto”. Entre los más grandes, la competencia es mayor y más exigente. “Se pone un poco más complicado porque hay que adaptarse al martillo de 7 (kilos) que cuesta un montón. Estamos en eso”, comentó. “En 2021, tengo un panamericano. Después están los torneos de la provincia y a nivel nacional”, agregó el nacido en La Vanguardia, departamento General Obligado.

La secretaria de Deportes de la Provincia, Claudia Giaccone, estuvo presente en el inicio de la jornada. “Lo veo como un logro del atletismo. Fue una elección a nuestra provincia producto de un gran trabajo que venimos haciendo con la federación desde hace un largo tiempo”, comentó Giaccone.

El certamen se llama Braian Toledo, en honor al bonaerense lanzador de jabalina fallecido en febrero de este año. Su madre asistirá al podio de la prueba este sábado junto a Inés Arrondo, titular de la Secretaría de Deportes de la Nación.

En competencia con 52

No es muy común ver a un competidor de 52 años a nivel mayor absoluto. Este es el caso de Adrián Marzo, de la capital de nuestra provincia. Él fue cuarto en martillo ante competidores como Julio Nobile, de sólo 19 años. “Hoy (viernes), digamos, participé. Hace mucho tiempo que no salgo del podio. El año pasado quedé segundo detrás de Joaquín Gómez. Hace seis, siete años que no salía cuarto”, le comentó Marzo a El Litoral en un momento de descanso tras la prueba. “No hay que bajar los brazos y entrenar para el próximo que será dentro de cuatro meses”.

“Hoy me costó, me sentí mal. No fue el día, pero esta semana venía tirando 58 metros y con eso quedaba tercero”, aseguró el lanzador. Consultado por la clave de mantenerse al mejor nivel argentino superados los 50, consignó: “Es perseverancia. Entrenar todos los días, todo el año. Con frío. Lo hago porque me gusta. Prefiero ir a tirar martillo. Si salgo a correr o a caminar, no me sirve. No tengo objetivo de nada. El incentivo está ahí, en los metros”. En la categoría master, sigue compitiendo. “Ahí se me hace más fácil”, aseveró. Llegó a ser campeón mundial en dos ocasiones en veteranos.

En 2021, el atleta seguirá compitiendo en el certamen absoluto nacional. “El año que viene voy a participar de nuevo. No estoy tan lejos del podio. Estoy a dos, tres metros”, afirmó. “No tengo obligación de nada. Mi carrera ya la hice. Fui a tres Juegos Panamericanos. Ahora, es participar, darse el gusto. Si lo quieren tomar como ejemplo, que haya una persona de 52 años, tomenlo”, concluyó.