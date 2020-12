Antonella Menem demandará a Nancy Pazos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La periodista había dado por fallecido al actual senador y expresidente de la Nación, Carlos Menem, pero luego borró su publicación en Twitter. Ahora la nieta del expresidente -hija de Carlos Jr.- aseguró que demandará a la comunicadora.

Ayer por la tarde trascendió la complicada situación de salud de Carlos Saúl Menem y esto provocó que en las últimas horas corriera el rumor de que había fallecido tras haber sufrido una arritmia motivo por el que debió ser trasladado a la unidad de terapia intensiva de la Clínica los Arcos, ubicada en Palermo.

Esto generó que en las redes sociales comenzara a circular la versión de que el ex presidente de la Nación había fallecido, pero la primera periodista en confirmar la supuesta noticia fue Nancy Pazos. "Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos", escribió en su cuenta de Twitter y fue entonces que, la red social se convirtió en escenario de la polémica por una dura réplica por parte de Connie Ansaldi contra la periodista, luego de que esta lo diera por muerto.

Rápidamente, Zulemita compartió un mensaje en su cuenta oficial de la red social para aclarar que su padre seguía con vida. "Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todopoderoso", indicó la hija del ex Presidente de la Nación. Fue entonces que, Nancy Pazos borró sus tuits, pero tal como suele suceder en las redes sociales, las capturas ya estaban hechas y se convirtió en objeto de duras críticas y una de las personas que la cuestionó fue Ansaldi. "Vivo. Respeten che. Dejen de matar gente. El apuro que tienen por cavar pozos es inaudito", expresó indignada la panelista de TV. "Menem no murió. Está débil, pero está vivo. Acabo de hablar con Martín Menem, que es íntimo amigo mío. Paren de matar gente, ¿cuál es el apuro por enterrar personas?", agregó.

Mientras que la hija del ex Presidente decidió no encarar directamente a Pazos, su nieta Antonella por todo lo contrario se mostró enojada en twitter al escribir: "La voy a demandar a estar soret@. Mis hijos y yo llorando la muerte de mi abuelo que no era verdad". No obstante, la joven se disculpó por el exabrupto esta mañana. "Pido disculpas por mi manera de hablar, la verdad es que ayer estaba demasiado enojada y dolida y explote. Lamento mucho que exista gente tan ignorante y mala. Estoy recibiendo insultos y hay gente que está festejando que mi abuelo esté mal. Ojalá que nunca les pase y no sientan esto", expresó en Twitter.

ntiendo q hay mucha gente que odia a mí abuelo,pero yo no tengo la culpa de nada no me metan en la misma bolsa,y tienen q entender q a mí como nieta me duele todo esto,espero q entiendan de una ves por todas q más allá de lo que pasó y pasa con mi flia no dejan de ser mi sangre — antonella menem (@antonella_menem) December 19, 2020

"Entiendo que hay mucha gente que odie a mí abuelo, pero yo no tengo la culpa de nada no me metan en la misma bolsa. Tienen que entender que a mí como nieta me duele todo esto. Espero que entiendan de una vez por todas que más allá de lo que pasó y pasa con mi familia no dejan de ser mi sangre", concluyó.

Horas más tarde que la noticia del estado de salud de Carlos Menem trascendiera, desde el entorno del doctor Luis De La Fuente, médico de cabecera y amigo personal del ex mandatario, indicaron a este medio que la arritmia ventricular se produjo el jueves por la noche y que el expresidente pudo ser estabilizado aunque continúa muy débil.