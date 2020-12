https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una emisión especial de La Noche de Mirtha Mirtha Legrand volvió a la televisión tras 9 meses

Luego de 9 meses de ausencia, Mirtha Legrand volvió este sábado a participar, junto a su nieta Juana Viale, del programa La Noche de Mirtha.

En esta ocasión, Juana Viale estuvo a cargo de la conducción del programa y Mirtha participó como invitada. Al respecto, Viale dijo: “La señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Es una felicidad enorme. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo, quédense tranquilos. Así que es un peso pesado que tengo que enfrentar en la mesa, ni más ni menos. Estoy feliz como nieta que mi abuela pueda venir a su programa… Las emociones las dejamos para después”, expresó.

En el segundo bloque del programa fue cuando apareció Mirtha. Primero tomó a su nieta de la mano y lanzó unos besos a la distancia para los trabajadores de la productora StoryLab que se encontraban en el estudio, que la recibieron al grito de “¡Chiquita! ¡Chiquita!” Ella, muy sensibilizada, dijo: “¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Qué linda vuelta, qué maravilla”.

Mirando a los ojos a su nieta, le dijo: “¿Quién hubiera dicho, cuando eras chiquitita, que íbamos a estar juntas? Te quiero felicitar porque lo que has hecho es maravilloso, Juana”.

De acuerdo a la cronología que hace Infobae, Mirtha contó que a lo largo de estos meses estuvo acompañada en todo momento por su asistente personal, Elvira, y que el comienzo de la cuarentena no fue difícil para ella, pero que a medida que avanzaban los meses empezó a sentir que el encierro se hizo “insoportable”.

“¿Sabés qué es lo que me mata? La cama. Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, mis libros y camino... Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo”, contó la diva. Según su testimonio, tiene algunos inconvenientes para desplazarse pero no utiliza bastón.

Aseguró que para ella la televisión es “un vicio” y que se ha mantenido muy informada durante todos estos meses. Por el encierro, que la privó de hablar cara a cara con otras personas, solía leer los diarios en voz alta. Fue durante estas declaraciones que el programa tocó el pico de 13.7 puntos de rating.

En otro momento del programa, Mirtha también se refirió a la actualidad, y realizó un muy duro análisis sobre la situación económica en la Argentina: “La pandemia nos ha pegado muy duro y la veo muy difícil. Hay mucha pobreza... ¿Sabés qué es lo que más me aterra? La desocupación, la gente que no tiene trabajo. En casa, cuando éramos chicos en Villa Cañás, comíamos con nuestros padres y cuando hablaban de alguien que estaba sin trabajo era un dolor... Era terrible pensar que alguien no llevaba dinero a su casa para comer. Y ahora ves que hay mucha gente pobre. La desocupación aumentó”.

En otro momento del programa, emitieron un video que le hicieron a la diva varias figuras reconocidas del ambiente, como Juan José Campanella, Gino Bogani, Graciela Borges, Jorge Lanata, Ricardo Darín, Adrián Suar y Susana Giménez.

El cierre del programa, con 10.9 puntos de rating, estuvo marcado por las lágrimas de Mirtha. Juana le puso la voz a un video en el que se hizo un repaso por la destacada trayectoria de su abuela, quien no pudo contener la emoción. La diva tomó a su nieta y a su hija de la mano y dijo: “Desde los 14 años que trabajo, toda una vida... En este tiempo que he estado tan sola en mi casa y sin salir me entró como una cosa de evocar mi vida y entonces pensaba todo lo que he pasado desde chiquita.

