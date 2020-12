Colombia: acusan de xenófobo al presidente Iván Duque por negarles vacunas a los inmigrantes venezolanos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de excluir de la vacunación contra el COVID-19 a los migrantes venezolanos en el país le valió duras acusaciones desde el sistema político. La postura del mandatario fue observada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La deliberada exclusión de migrantes venezolanos del plan de vacunación anunciado por el Gobierno de Colombia desató una ola de críticas hacia el presidente Iván Duque, a quienes referentes de la oposición tildaron de xenófobo por su postura.

El detonante de las críticas fue una declaración del propio Duque ante una consulta del medio colombiano BluRadio, asegurando que la vacunación contra el COVID-19 tendría como "prioridad" a los ciudadanos colombianos.

Ante la consulta de qué sucedería con los extranjeros que viven en Colombia pero no tienen la ciudadanía, el mandatario fue enfático al decir que "por supuesto que no" recibirán la vacuna. "Si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen", agregó el presidente.

Si bien la postura del presidente afecta a cualquier extranjero residente en el país, fue interpretada como particularmente negativa para la comunidad de venezolanos, la colectividad extranjera más importante en el país. De acuerdo a datos oficiales, a agosto de 2020 se estimaba que 1,7 millones de venezolanos residían en territorio colombiano, de los cuales el 55% lo harían de forma irregular.

La postura de Duque fue cuestionada por representantes de la oposición como el senador de Colombia Humana Gustavo Petro, quien consideró que el mensaje del presidente "logra que millones de colombianos aplaudan olvidando que hay millones de colombianos en Venezuela, Ecuador, EEUU y España y que para nada nos gustaría que los excluyeran de la vacuna".

"La xenofobia es uno de los pilares del faciscmo. Logra aplausos mientras mata", sintetizó el político.

El expresidente colombiano Ernesto Samper también fustigó a Duque, poniendo como ejemplo a los latinoamericanos en Estados Unidos. "¿Qué tal que a [Donald] Trump le diera por negarle la vacuna de Pfizer a todos los migrantes latinos que viven en EEUU como lo anunció Duque ayer para los venezolanos en Colombia?", preguntó a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué tal que a Trump le diera por negarles la vacuna del Pfizer a todos los migrantes latinos que viven en EEUU como lo anunció Duque ayer para los venezolanos en Colombia? ¿Qué opina @ONUHumanRights, o lo que queda de ella en Colombia, de este ultimátum genocida? — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) December 22, 2020

Samper buscó por el mismo medio que la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia se expidiera sobre el caso, que catalogó de "ultimátum genocida".

Para Alejandro Gaviría, ministro de Salud colombiano entre 2012 y 2018, excluir a los migrantes venezolanos de la inmunización es también "una mala idea desde el punto de vista epidemiológico".

No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico.



Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 21, 2020

Pero además, el exministro durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, consideró que se trata, principalmente, de "una propuestas antiética" dado que "excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio".

CIDH pide garantizar DDHH de quienes retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia

Otro ministro de Santos, Juan Camilo Restrepo, consideró que el anuncio de Iván Duque fue "un disparate grave" dado que "dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos". En ese sentido, bregó porque "las campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como sea posible".

Pero los cuestionamientos a la postura del mandatario no llegaron únicamente desde el sistema político. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expidió sobre la situación, manifestando su preocupación por "los discursos estigmatizantes y discriminatorios que tienden a excluir a las personas en contexto de movilidad humana de las campañas de vacunación y del acceso a las políticas de protección ante la pandemia de COVID-19".

La @CIDH y su @DESCA_CIDH observan con preocupación los discursos estigmatizantes y discriminatorios que tienden a excluir a las personas en contexto de movilidad humana de las campañas de vacunación y del acceso a las políticas de protección ante pandemia de #COVID19. 1 — CIDH - IACHR (@CIDH) December 22, 2020

A propósito del caso colombiano, el organismo internacional recordó que "los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección".