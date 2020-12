https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alerta sanitaria Bolsonaro sostuvo que son los laboratorios los que deben apurarse a "vender" vacunas y no su gestión

El presidente Jair Bolsonaro minimizó hoy la falta de fecha para iniciar la vacunación masiva en Brasil contra el coronavirus y le echó la culpa a los laboratorios que fabrican vacunas por no acercarse a "vender" el producto a su país.

"Brasil tiene 210 millones de habitantes. Un mercado consumidor enorme. Los laboratorios son los que deben estar interesado en vender la vacuna. ¿Por qué entonces no presentan al documentación ante la Anvisa? El que quiere vender es el que tiene que presentar la propuesta", dijo Bolsonaro.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador brasileño, aún no recibió pedidos de registro por parte de AstraZeneca, Pfizer o Sinovac, las tres vacunas que el Ministerio de Salud promete usar en la vacunación con 150 millones de dosis que pretende iniciar en el primer trimestre, sin fecha definida.

Al hablar con simpatizantes en la Puerta del Palacio de la Alvorada, el presidente dijo que no teme a la "presión" por tener a la vacuna "corriendo" sin que pase por la autorización de Anvisa.

"Ya he dicho que no estaba preocupado por las presiones. Porque tenemos que tener responasbilidad. Hay cosas que no se hacen corriendo. Ahora, si yo presiono a la Anvisa, estaría interfiriendo en un órgano de Estado y no de Gobierno", afirmó Bolsonaro.

El mandatario defendió el uso de hidroxicloroquina, remedio para la malaria, como forma de tratamiento contra la Covid-19, que él mismo sufrió en agosto pasado.

El gobierno firmó un acuerdo de intención con el laboratorio Pfizer y desarrolla localmente la vacuna AstraZeneca con el laboratorio federal Fiocruz.

Además, el Ministerio de Salud dijo que incluirá la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, desarrollada por el estado de Sao Paulo mediante la fábrica de vacunas del Instituto Butantan en su plan de vacunación.

El gobierno paulista debió postergar la divulgación del número exacto de la eficacia de la vacuna Coronavac a pedido de la casa matriz de Sinovac.

El secretario de Salud paulista, Jean Gorinchteyn, reconoció que la vacuna no tiene una eficacia superior al 90% pero que supera el mínimo exigido por la Anvisa y la Organización Mundial de la Salud, del 50%.

Quinientas mil dosis de Sinovac llegaron a San Pablo, estado que pretende unilaterlamente iniciar la vacunación el 25 de enero luego de presentar a Anvisa el pedido de registro supuestamente en los primeros días del año.

Se espera que hasta el 30 San Pablo tenga 11 millones de dosis de la Coronavac.

Con información de Télam