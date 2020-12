https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tabloide "The Sun" publica este domingo que los duques negocian una prórroga de su acuerdo para salir de la familia real y que quieren mantener sus patrocinios reales. Planearían volver varias semanas, cuando el Covid lo permita.

Después del Mexit, llega la "Mextension" Marcha atrás: Meghan y Harry pidieron "una prórroga" para continuar perteneciendo a la realeza británica

El 31 de marzo de 2021 se cumple un año desde que entró el vigor el acuerdo que rige las relaciones entre Harry y Meghan con la familia real británica que pasa fundamentalmente por haber dejado de representar a la Corona, no reciben financiación de fondos públicos ni el tratamiento de alteza real y Harry renunció a sus cargos militares. El mismo acuerdo establecía la posibilidad de una revisión pasados 12 meses y, según el diario británico The Sun, es lo que Harry está haciendo con la familia real británica. Por el momento, y dadas las circunstancias actuales, a través de videollamadas, pero el príncipe podría regresar a Londres para tratar de llegar a un acuerdo sobre su futuro como royal, y hacerlo de manera personal, cara a cara, con la intención de que tanto él como Meghan continúen siendo miembros de la realeza que no trabajan y mantengan sus patrocinios reales aunque residan en Estados Unidos y logren otros ingresos.

Las conversaciones que se están manteniendo son amistosas, apunta el mismo medio, y se espera que continúen en esta tónica frente a lo complicadas que fueron las de la cumbre de Sandrignham hace ahora casi un año. La situación ha cambiado mucho desde entonces. Ha pasado el tiempo que siempre ayuda a suavizar las dificultades, y una pandemia ha mantenido a unos y a otros separados miles de kilómetros. Entre tanto, Archie ha cumplido 19 meses y prácticamente no conoce a su familia paterna, y Meghan ha sufrido un doloroso aborto, aparte de sus demandas con la prensa por proteger su intimidad. La forma en que Meghan y Harry anunciaron que decidían abandonar sus papeles como royals de primera línea, a través de una publicación en Instagram, disgustó a la reina, al príncipe Carlos y a Guillermo. Según el biógrafo real Andrew Morton, el príncipe está arrepentido de cómo se hicieron las cosas.

Las relaciones en los últimos tiempos parecen mucho menos tensas que meses atrás. Según el mismo medio, Harry, que estuvo "muchos meses" sin hablar con su hermano, mantiene un contacto constante con la reina y ha trascendido que los Sussex y los Cambridge han intercambiado regalos este año por navidad. En estos meses, Meghan y Harry han encontrado su sitio en California y han cerrado cuantiosos acuerdos con Netflix y Spotify por un valor superior a 140 millones de euros según lo publicado, que ahora tendrán que valorar los asistentes de Isabel II para comprobar si los planes mediáticos de la pareja están en sintonía con los valores de la monarca. A pesar de estos contratos, el tabloide afirma que a los duques les gustaría conservar sus patrocinios reales en caso de que la Corona británica aceptara que pudieran compaginarlos con otros compromisos comerciales en Estados Unidos.

Según Morton, la pareja estaría planeando regresar a Londres, cuando las restricciones por el coronavirus lo permitan, para tratar de llegar a un acuerdo, para lo que necesitarían "varias semanas", y por el 95 cumpleaños de Isabel II el 21 de abril y el 100 del duque de Edimburgo el 10 de junio y la inauguración de una estatua de la princesa Diana el 1 de julio, cuando hubiera cumplido 60 años.

También asegura Morton que los inicios de los Sussex, primero en Canadá y después en California, fueron "una época bastante triste" y que hubo momentos en los que Harry "no estaba seguro" de la decisión que había tomado. Ahora, en cambio, está feliz en su nueva vida sin formalidades y tranquila bajo el sol. "Es lo que ha soñado durante mucho tiempo".

Tras su marcha, el príncipe Harry confesó a la reportera de realiza de Vanity Fair USA, Katie Nicholl, que echa de manos la "camaradería" de la vida en las fuerzas Armadas. De hecho, ha tratado de mantenerse conectado con sus miembros y próximo a los Invictus, polémicas al margen. Lo mismo sucede en el caso de los cargos de Meghan y Harry como presidente y vicepresidenta en la Queen’s Commonwalth Trust. Un portavoz de la organización benéfica ha comentado al tabloide que "siguen tan comprometidos como siempre"; incluso una fuente del Teatro Nacional ha asegurado que la duquesa, acusada de "abandonar su patrocinio durante la pandemia", no tiene previsto dejarla y está en "contacto regular" con los responsables.

"No hay planes para echarlos o deshacerse de sus títulos", continúa Morton. Para Robert Lacey, autor de Battle Of Brothers, Harry "es el primer 'repuesto' en encontrar una solución para ser el segundo nacido en la Casa de Windsor. Normalmente se les dice que salgan y hagan su propia vida. Eso resultó cruel con la princesa Margaret y Andrés, pero Harry respondió. Guillermo optó por el deber mientras que Harry optó por el amor". Ahora la familia podría estar valorando cómo continuar en lo que la prensa británica ya llama 'Mextension'.