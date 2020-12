https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.12.2020

Un 2020 marcado por el coronavirus El año llega a su fin, pero la pandemia no se detiene El virus originado en China provocó millones de contagios y cientos de miles de muertos y desató una de las mayores crisis sociales y económicas de la historia. Santa Fe, uno de los distritos más afectados del país.

Este año no hay mucho que pensar y discutir. Sin lugar a dudas que el coronavirus fue lo que marcó el 2020. Una pandemia que trastornó la vida y las relaciones de la humanidad, desbordó sistemas de salud, dejó millones de casos y cientos de miles de muertos y desató una de las mayores crisis sociales y económicas de la historia. No obstante, si bien este fatídico año llega a su fin, se puede hacer un balance de estos 12 meses pero no de la enfermedad, que aún no fue superada.

Los primeros contagios se dieron hacia finales de 2019 en China -de ahí el nombre Covid-19-, pero fue recién en los primeros días de este año cuando se logró identificar la secuencia genética del nuevo patógeno que causaba las neumonías y que provocó una pandemia a nivel mundial, oficializada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud.

Enfrentados al desafío, Gobiernos del mundo entero adoptaron medidas sin precedentes en un ejercicio de prueba y error ante un enemigo al principio desconocido, incluyendo el aislamiento de ciudades enteras, toques de queda, cierres de frontera y una clausura casi total de la actividad económica y los sistema educativos.

El distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, el saludo de codos, las clases online, el teletrabajo, la desinfección de superficies y el monitoreo y aislamiento de contagiados o expuestos a infectados pasaron a ser la "nueva normalidad".

El virus en Argentina

En la Argentina el primer caso se detectó el 3 de marzo: un hombre de 43 años que había estado en Milán, Italia. Más de nueve meses después, el país acumula 1.563.865 infectados, ubicándose entre las 15 naciones con más afectados en el mundo.

De esos pacientes, 1.384.277 se lograron recuperar de la enfermedad, lo que significa un 88%. Por el contrario, 42.314 fallecieron por complicaciones relacionadas al virus.

En el medio pasó una de las cuarentenas más extensas y un sistema sanitario que estuvo al borde del colapso. Ahora, como varios países, se prepara para encarar vacunaciones masivas.

Santa Fe, uno de los distritos más afectados

La provincia llega a este cierre de año como el segundo distrito que más casos reportó desde el inicio de la pandemia en el país: 169.654 casos en 284 días. Una ubicación que venía ocupando en los reportes diarios, pero que en los últimos días se consolidó al superar a la Ciudad de Buenos Aires en la cantidad de afectados acumulados.

El primer caso en la provincia de Santa Fe se registró el 14 de marzo en Rosario. Como era de esperar, en un comienzo hubo varios contagios debido al retorno de personas que estaban de viaje o vivían en zonas donde el virus estaba presente.

Luego vino un amesetamiento, en parte, producto del estricto aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional. Por caso, la ciudad capital llegó a estar 75 días consecutivos sin nuevos contagios. No obstante, de la mano con el exponencial crecimiento de los casos a nivel nacional, su cercanía con Buenos Aires y la densidad poblacional, a partir de agosto los contagios en la provincia aumentaron considerablemente.

El famoso pico del que tanto se habló y al que se proyectó llegar en distintas partes del año, finalmente se produjo el 20 de octubre cuando se notificaron 2.928 casos en 24 horas. A partir de allí la curva se desaceleró, hasta las últimas semanas cuando nuevamente el promedio comenzó a subir.

Como era de esperar, las ciudades más afectadas son Rosario (66.093) y Santa Fe (21.171). Juntas concentran el 51% de los casos totales. A su vez, se han reportado contagios en más de 370 localidades de la “bota”.

En cuanto a los fallecidos, la provincia acumula 2.755. Cabe recordar que se registran demoras a la hora de informar los decesos. Es decir, la diferencia entre la fecha de fallecimiento y el día en el que sale publicado en el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud.

Vacunas y nuevas cepas

Entre finales de noviembre y principios de diciembre se comenzaron a aprobar y aplicar las primeras vacunas. Cuando parecía que se veía luz al final del túnel, en distintos puntos del globo se originaron mutaciones del virus. Las nuevas cepas despertaron las alarmas de los especialistas y llevaron a que nuevamente los gobiernos apliquen medidas restrictivas.

Datos actualizados hasta el 23 de diciembre de 2020.