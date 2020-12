https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.12.2020

Mal hijo

Aseguran que Carlos "La Mona" Jiménez no visita a su mamá

Luego de que su hermano, Luis Guillermo, denunciara en las redes que el artista no la visita, otros familiares del cuartetero brindaron más detalles de la dura situación que atraviesa la mujer.

El hermano de La Mona Jiménez, Luis Guillermo, compartió un triste posteo en Facebook en el que denunciaba las terribles condiciones en las que se encuentra la mamá del artista, Esilda Rufino Santillán, quien vive en un centro estatal para personas mayores. Además, utilizó su descargo para pedir que sus palabras lleguen al cantante de cuarteto con el fin de que vaya a visitarla. "Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no puedo hacer. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada. Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez", escribió el hermano en las redes. El pedido de ayuda para la mamá de la Mona Jiménez.El pedido de ayuda para la mamá de la Mona Jiménez. Sin embargo, la prima y la tía del cuartetero, Silvia López y Chela, hablaron en "Confrontados" por El Nueve y revelaron el verdadero motivo detrás del pedido de ayuda: "Ella hace un reclamo a sus hermanas, ella pide afecto, que el único hijo que la visita es el que postea, pero para que le llegue al otro para que la visite. Es un poco mendigar cariño". Tenés que leer Escuchá "El Parrandero" de Los Palmeras con la Mona Jiménez "No está en las mejores condiciones ya que está en un geriátrico con muchas personas, que es el centro que estuvo infectado en Córdoba, así que lo que pide la familia es si pudiese estar en mejores condiciones de vida. No porque esté mal atendida, sino que le está sacando el lugar a alguien que realmente lo necesita, entonces moverla a otra vivienda o asilo con otro tipo de comodidades", manifestó López a Marina Calabró.