Estados Unidos: falleció en prisión el reconocido asesino serial Samuel Little

El exboxeador Samuel Little, el asesino serial más prolífico de Estados Unidos según el FBI, murió en California a los 80 años el miércoles (30.12.2020), informaron funcionarios de la prisión.

Las víctimas del exboxeador eran en su mayoría drogadictos y prostitutas, y en numerosos casos las mujeres nunca fueron identificadas o sus muertes no fueron investigadas.

