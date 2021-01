India avanza en la aprobación de la vacuna de AstraZeneca y Oxford

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Expertos indios recomendaron aprobar el referido antídoto contra el coronavirus, por lo que las autoridades iniciaron una simulación de lo que será la campaña de inmunización masiva en esta nación de más de 1.300 millones de habitantes.

Un panel de expertos del gobierno de India recomendó aprobar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el coronavirus, por lo que las autoridades indias iniciaron este sábado una simulación de lo que será la campaña de inmunización masiva en este populoso país, que tiene más de 1.300 millones de habitantes.

La comisión oficial dio luz verde al fármaco, por lo que ahora depende del ente regulador autorizar su uso de emergencia como ya hicieron Argentina, Reino Unido y El Salvador. Se espera, además, que el panel de expertos se vuelva a reunir la semana que viene para evaluar la aprobación de otras dos candidatas a vacunas, informó el diario local Hindustan.

Mientras tanto, se realizaron simulaciones de lo que será la campaña masiva en la que los trabajadores de la salud practicaron sobre maniquíes, en centros habilitados especialmente para la inmunización que se llevará a cabo pronto en todo el país. El Serum Institute de India, el mayor productor de vacunas del mundo, ya almacenó decenas de miles de dosis de la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Unos 96.000 trabajadores sanitarios recibieron formación para inocularla.

India es el tercer país del mundo más afectado por el coronavirus después de Estados Unidos y Brasil, por lo que se trazó el ambicioso objetivo de vacunar hasta 300 millones de personas a mediados de 2021. El país reportó este sábado 19.078 casos diarios de coronavirus y ya suma más de 10,3 millones de positivos desde el inicio de la pandemia. De acuerdo al parte oficial, 224 personas murieron en las últimas veinticuatro horas, para alcanzar un total de 149.218 fallecidos.

Situación de Australia

Sidney, la ciudad más poblada de Australia, obligará a usar mascarilla en algunos lugares cerrados, tras la detección de siete casos de transmisión local de coronavirus después de la aparición de varios brotes en la ciudad y sus alrededores. Tras la detección de los primeros brotes, se impuso un límite de cinco visitantes en cada casa para la cena de fin de año en la zona del norte, la más afectada, mientras que las restricciones se relajaron en el sur.

Aunque la mascarilla obligatoria entraba en vigor este fin de semana, no será verdaderamente así hasta este lunes, cuando comenzarán las sanciones por no usarlas. La multa por no llevar mascarilla es de 200 dólares australianos (más de 13.000 pesos argentinos). Los lugares donde deberá usarse incluyen centros comerciales, transporte público, lugares de entretenimiento, hoteles y peluquerías.

Mientras tanto, la Ópera de Sidney se prepara para reabrir sus puertas al público por primera vez desde marzo. La capacidad del lugar quedará limitada al 75% para evitar amontonamientos de gente y el uso de la mascarilla será obligatorio. "Regresar al teatro fue un momento muy emotivo para todos los participantes", dijo Lyndon Terracini, director artístico del lugar.

"Creo que a lo largo de este año, otros teatros de ópera abrirán muy pronto y la gente volverá al teatro con un sentido de esperanza", dijo. Australia registró más de 28.400 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y 909 muertes en una población de aproximadamente 25 millones. Tras el brote en Sidney, varios estados de Australia cerraron las fronteras internas para evitar su propagación. Otro brote de similar tamaño se detectó en Melbourne, donde se registraron diez nuevos casos.

Prolongan restricciones en Seúl

El gobierno surcoreano prolongó hasta el 17 de enero las restricciones sanitarias en Seúl para frenar la propagación de casos de coronavirus. De este modo, la capital se mantendrá al menos hasta esa fecha en el nivel 2.5 (el cuarto en una escala de cinco), que obliga, por ejemplo, al cierre de bares y restaurantes a las 21 e impide que funcionen las discotecas o karaokes.

El resto del país seguirá en el nivel 2, ligeramente menos estricto que el 2.5, informó la Sede Central de Contramedidas por Desastre y de Seguridad, ente oficial encargado de gestionar las medidas contra la pandemia. El gobierno también decidió extender la prohibición de las reuniones privadas de más de cuatro personas, hasta ahora implementada solo en el área metropolitana de Seúl, a todo el país.

El país, que nunca activó restricciones estrictas ni el cierre de fronteras, reportó en las últimas semanas cifras récord de contagios en torno a los 1.000 diarios. El último parte informó de 788 positivos diarios, aunque la caída responde a que en la víspera se realizaron menos test que un día normal por el feriado del 1º de enero. Hasta ahora en el país se detectaron 62.593 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, de ellos 942 letales.