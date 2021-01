Las temporadas de series más esperadas que Netflix estrenará este 2021

La pandemia de coronavirus golpeó duro a distintos sectores de la economía mundial, uno de ellos fue la producción de contenido audiovisual. Sorteados los primeros meses de cuarentena estricta, tanto en Estados Unidos como en Europa se retomaron, bajo estrictos protocolos, los rodajes de sagas aclamadas por el público.

En el caso de Netflix, la plataforma más popular de contenido en streaming, tiene preparado para este 2021 el estreno de nuevas temporadas en varias series exitosas de los últimos tiempos.

ALERTA SPOILER

Para este año, según confirmó la propia empresa, está previsto el regreso de Stranger Things con la cuarta temporada. La historia de sucesos sobrenaturales en un pueblo perdido de EE.UU volverá a cobrar preponderancia con las aventuras de los ya adolescentes en rescate del capitán de policía atrapado en Rusia.

Otro “peso pesado” de Netflix, La Casa de Papel, también verá la luz en este 2021. La saga de la banda de ladrones en España continuará tras la muerte de Nairobi a manos de un francotirador.

Al mismo tiempo, la plataforma prepara el regreso de otro éxito, “Luis Miguel”. Con la segunda temporada, los productores seguirán contando las historias del afamado cantante mexicano.

Este es un recordatorio de series con nuevas temporadas confirmadas ✨



Stranger Things - T4

Luis Miguel: La serie - T2

Sex Education - T3

Atypical - T4

You - T3

The Umbrella Academy - T3

La casa de papel - T5

The Witcher - T2