Leo Montero pidió disculpas tras la polémica por incluir un femicidio en un juego de preguntas

El conductor Leo Montero pidió disculpas públicas este miércoles luego de las críticas que recibió por la utilización del femicidio de Lola Chomnalez, del que se cumplieron seis años en diciembre último, para una pregunta de la trivia de su programa de entretenimientos "Mejor de noche", de El Nueve.

"Aclaración. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds con el respeto y altura que me manejo con estos temas. Gracias!!", escribió el animador cordobés en su cuenta de Twitter @soyleomontero.

Aclaracion. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds c el respeto y altura q me manejo c estos temas. Gracias !!