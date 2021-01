https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cada provincia deberá adecuarse a la medida de carácter nacional.

A la espera del DNU Limitarán la circulación nocturna en todo el país para frenar los contagios de Covid

El Gobierno confirmó que a partir de este viernes comenzará a regir la restricción nocturna para intentar reducir los contagios de coronavirus.



"Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la restricción que se extenderá desde las 23:00 hasta las 5:00.



Durante un acto en el Instituto Malbrán y acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, el funcionario nacional añadió: "Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación".



"No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos", aclaró el ministro coordinador. E insistió: "Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral".

La restricción nocturna había sido acordada durante la reunión virtual que encabezó el pasado miércoles el presidente Alberto Fernández con los gobernadores, en la que analizaron el incremento de contagios de coronavirus que se registró en las últimas semanas.