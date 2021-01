https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 08.01.2021

14:00

Declaraciones del Jefe de Gabinete Cafiero aseguró que Argentina está entre los países que más ha vacunado pero ¿es así?

“El mundo, y Argentina no es la excepción, está en un momento bisagra. Se inicia la campaña de vacunación pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. En todo el territorio nacional ya comenzó a vacunarse la semana pasada y la Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo”, expresó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero este viernes por la mañana en conferencia de prensa.

Sin embargo, según los datos recolectados por especialistas extranjeros, Argentina no está entre las naciones que más ha vacunado. De acuerdo a la información que comparte el sitio “Our World in Data”, nuestro país no aparece dentro de los 15 primeros.

Según el citado portal de datos abiertos especializado en Covid, y ahora con foco en la vacunación, ubica este viernes 8 de enero a la Argentina en el puesto 17 con 39.599 dosis aplicadas. En el primer lugar se ubica Estados Unidos con 5.92 millones; le sigue China con 4.5 millones e Israel completa el podio con 1.69 millones.

Luego aparecen los países europeos como Reino Unido (1.30 millones), Rusia (800 mil), Alemania (476,959), Italia (413.121) y España (207,323).

Otra manera de analizar cómo avanza la vacunación en el mundo es calcular el número total de dosis de vacunación administradas cada 100 personas en la población total. “Esto se cuenta como una dosis única,y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis específico (por ejemplo, las personas reciben múltiples dosis”, aclaran desde “Our World in Data”.

Ya se aplicaron 39.599

Al 5 de enero las jurisdicciones reportaron la aplicación de 39.599 del primer componente de las casi 150.000 dosis distribuidas de la vacuna Sputnik V, según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación.