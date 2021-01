https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Presidente del Concejo El radical Paoletti asumió la intendencia de Reconquista

En la mañana de este viernes, el concejal radical Eduardo Paoletti asumió formalmente la intendencia de Reconquista en un acto que tuvo lugar en la Casa del Bicentenario.

La medida institucional responde a la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en la ley de Municipios y Comunas respecto de la ausencia de la ciudad por más de 5 días del intendente en funciones. En ese caso, la norma dispone que el presidente del Concejo Municipal - Paoletti - debe quedar a cargo del Ejecutivo hasta tanto se reincorpore el jefe municipal electo.

Este hecho sobrevino como consecuencia de que, en la madrugada del jueves, el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, y su esposa fueron trasladados a la ciudad de Rosario para continuar con su tratamiento por Covid-19 que no se sabe a ciencia cierta cuántos días puede extenderse.

Así lo informó oficialmente el municipio ayer en un breve comunicado en el que también indicó que de las hijas del matrimonio permanece internada en el Hospital Central Reconquista, mientras que sus otras dos hijas se encuentran aisladas en su domicilio, todas cursando la enfermedad.

En diciembre pasado, el radical Paoletti (FPCyS) fue reelecto para presidir el legislativo reconquistense gracias a un acuerdo pergeñado por el peronismo mediante el cual el opositor fue reelegido titular del Concejo - con los votos del PJ - a cambio que acompañara con su doble voto la aprobación de la ordenanza tributaria, que contempla un incremento del 54 por ciento de las tasas municipales.

Esa movida política le valió fuertes críticas de los demás sectores de la oposición, que fustigaron ese acuerdo calificándolo como “la peor cara de la política”. Aquel entendimiento contenía una cláusula no escrita mediante la cual, si por algún motivo el intendente debía ausentarse por un plazo mayor al regido por ley, a su vez Paoleti debía renunciar a la presidencia del cuerpo para que pudiera asumir la primera magistratura de la ciudad un hombre del palo del oficialismo gobernante.

Pero, finalmente esta última condición no se plasmó y el concejal y abogado Eduardo Paoletti quedó investido como intendente interino de Reconquista. En tanto, su lugar de mandamás en el Concejo será ocupado por el edil del PJ Gustavo López, quien ostenta el cargo de vicepresidente segundo de órgano legislativo.

Timón

“Lo que se está haciendo en un reemplazo que prevé la ley. En primer lugar, un abrazo fuerte al intendente y a su familia, les procuramos una pronta mejoría. Me toca un reemplazo momentáneo, no voy a torcer el timón 360 grados, sino que lo que vengo a hacer es, temporalmente, seguir esos lineamientos que el intendente lleva adelante. No somos enemigos sino rivales políticos y entendemos que tenemos que trabajar en conjunto”, dijo Paoletti, en la sencilla ceremonia de asunción en la que estuvo flanqueado por el secretario general del municipio, Guillermo Romero Mansur.

Obviamente, agregó, “vamos a enderezar donde veamos que el timón está un poco desviado, vamos a ejercer un control más profundo porque vamos a estar dentro la misma administración, pero de ninguna manera vamos a tomar decisiones drásticas que cambien las decisiones de quienes hoy gobiernan el Ejecutivo porque el pueblo de Reconquista ha decidido que así sea”

Por último, frente a un auditorio conformado por secretarios del gabinete municipal y que contó con la presencia del ex intendente Jacinto Speranza (UCR), Paoletti indicó: “No voy a ser un muñequito de torta que se va a sentar en la silla, por eso voy a pedir a los distintos sectores políticos que están en el Concejo que tratemos de consensuar para tomar las mejores decisiones y asimismo a las instituciones intermedias, a los distintos entes, a los medios de comunicación”.