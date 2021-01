https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 08.01.2021 - Última actualización - 19:49

19:45

Rally Dakar – Etapa 6 Cavigliasso lidera en cuarticiclos y abandonó Orly Terranova

El piloto Nicolás Cavigliasso culminó tercero en la categoría cuatriciclos en la sexta etapa del Rally Dakar que se llevó a cabo entre las ciudades de Al Quaisumah y Ha il, pero continúa como líder en la tabla general escoltado por Manuel Andújar, quien arribó cuarto.

El ganador de esta etapa fue el francés Alexandre Giroud, pero Cavigliasso tuvo una gran performance antes del día de descanso mientras que también se destacó Andújar, que se afirmó como segundo en la tabla, y Pablo Copetti terminó quinto en la jornada.

🚗 @CSainz_oficial won the day in the Cars as @s_peterhansel maintains his hold on the general classification going into the rest day.



En la categoría motos, el español Joan Barreda Bort se impuso en la sexta etapa al completar los 448 kilómetros de especial en 3h45m27s y aventajar a Ross Branch por solo 13 segundos, mientras que Daniel Sanders fue el tercero.

Entre los argentinos, el mendocino Franco Caimi fue el mejor al finalizar en el decimotercer lugar, a casi ocho minutos de Barreda Bort, mientras que los hermanos Benavides, Luciano y Kevin, se ubicaron decimosexto y decimoséptimo, respectivamente.

🏍 @joanbangbang88 made it 27 Bike stage wins in the hunt for @s_peterhansel and @cyrildespres’ record of 33 each!



En la tabla general Kevin Benavides se encuentra en el segundo puesto a dos minutos y medio de Toby Price, quien culminó séptimo en la jornada de este viernes.

Por su parte, el español Carlos Sainz se llevó este viernes el triunfo en la categoría autos en un recorrido de 170 kilómetros de enlace y 448 de velocidad y de esta manera sumó su segunda victoria parcial en esta edición.

🚚 Mardeev took the win to ensure @KAMAZmasterTEAM got their 150th Dakar stage win as Sotnikov continued his charge.



Sainz realizó el tramo en 3h38:27 aventajando por 4:03 a Yazeed Al-Rajhi y por 7:16 a Naasser Al-Attiyah mientras que Stéphane Peterhansel terminó en la cuarta colocación y sigue en lo más alto de la general.

⚙️ @SethQuintero103 became the youngest person to win a Dakar stage as he bested Al-Attiyah by 23”.



Por su parte, el piloto Orlando Terranova abandonó el Rally Dakar al sufrir "problemas técnicos" en su auto antes de realizar la sexta etapa de la competencia, en la que debía unir las ciudades de Al Qaisumah y Ha il: se ubicaba en el octavo puesto de la General de Autos, a una hora y media del líder Stephane Peterhansel.

"Por problemas técnicos no pudimos realizar la etapa de hoy. Problemas de difícil solución. Creo que se termina el Dakar para nosotros...apenado de no poder continuar, pero el reglamento está para cumplirse", señaló el mendocino en un posteo que realizó en sus redes sociales.

Momentos más tarde, la organización del Dakar informó que el piloto cordillerano abandonó la competencia: es la séptima vez que Terranova no puede llegar al final de la competencia, que este año se realiza en Arabia Saudita.

El mendocino no logró llegar al final del certamen en tres oportunidades cuando corría en motos (2005, 2007 y 2009), mientras que tuvo cuatro abandonos en la categoría autos (2011, 2012, 2019 y 2021).

El sábado se producirá el día de descanso y la séptima etapa unirá las localidades de Ha’il y Sakaka en un trayecto de 267km de enlace y 471 de especial.

Con información de NA